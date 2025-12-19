ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Επική ανατροπή και πρόκριση στους «16» του Conference League η Ένωση

Η ΑΕΚ φαινόταν έτοιμη να αποχαιρετήσει την Ευρώπη, όμως στο φινάλε υπέγραψε μια από τις πιο επικές ανατροπές της ιστορίας της. Με ήρωες τον Κουτέσα και τον Γιόβιτς, η «Ένωση» βρέθηκε από την 9η θέση της βαθμολογίας του ομίλου, απευθείας στους «16» του Conference League, επικρατώντας με 3-2 της Κραϊόβα σε ένα ματς για γερά νεύρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε το παιχνίδι με διάθεση και ενέργεια, πιέζοντας την άμυνα της Κραϊόβα από τα πρώτα λεπτά. Στο 3ο λεπτό, ο Πινέδα απείλησε με γύρισμα και στην επαναφορά ο Κοϊτά σημάδεψε το κάθετο δοκάρι. Λίγο αργότερα, η κεφαλιά του Βίντα από στημένη φάση πέρασε άουτ, ενώ στο 19’ ο Πινέδα βρήκε χώρο για σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία. Όλα έδειχναν πως η ΑΕΚ θα προηγηθεί, αλλά τελικά η συνέχεια είχε διαφορετικό σενάριο.

Από το 20ό λεπτό και μετά, η Κραϊόβα ανέβασε ρυθμό, πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να δημιουργεί φάσεις. Στο 26’, ο Στρακόσα είπε «όχι» στο σουτ του Ετίμ, με τον Ρέλβας να κόβει σωτήρια τον Μπαϊαράμ στη συνέχεια. Η προειδοποίηση δεν πήγε χαμένη. Στο 30’, ύστερα από λάθος του Πινέδα, ο Ετίμ σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε αλλά ο Μπαϊαράμ πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 0-1, παγώνοντας το γήπεδο.

Η ΑΕΚ έδειχνε μπερδεμένη, ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν ο Περέιρα σέρβιρε στον Γιόβιτς, αλλά το σουτ του τελευταίου κόπηκε την τελευταία στιγμή. Η Κραϊόβα διατηρούσε τον έλεγχο και στο 38’ άγγιξε το 0-2, με τον Αλ Χαμλαουί να αστοχεί με κεφαλιά από κόρνερ. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιόβιτς έχασε άλλη μια τεράστια ευκαιρία, όταν η κεφαλιά του σταμάτησε πάνω στη γραμμή από τον Ισένκο, ενώ στις καθυστερήσεις το σουτ του Τέλες πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, αναζητώντας την ισοφάριση. Ο Πήλιος στο 47’ έβγαλε καλή σέντρα, χωρίς όμως να βρεθεί συμπαίκτης για τελική, ενώ στο 51’ ο Γιόβιτς έχασε άλλη μια καλή στιγμή με κεφαλιά ψαράκι. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η πίεση θα απέδιδε, η Κραϊόβα βρήκε ξανά δίχτυα. Στο 59’, σε φάση τρανζίσιον, ο Τσικαλντάου νίκησε τον Ρέλβας στη μονομαχία και με άψογο τελείωμα έκανε το 0-2, βάζοντας την ελληνική ομάδα σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τους Ελίασον και Κουτέσα για να δώσει φρεσκάδα και πλάτος στο παιχνίδι. Και οι αλλαγές του έπιασαν τόπο άμεσα. Στο 65’, μετά από κόρνερ του Μαρίν, ο Βίντα με καρφωτή κεφαλιά μείωσε σε 1-2 και έβαλε ξανά την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Ένωση πίεσε με όλες της τις δυνάμεις, όμως δεν έβρισκε τελική προσπάθεια με καθαρό μυαλό. Στο 85’, η κεφαλιά του Βίντα σταμάτησε ξανά στον Ισένκο, με το ρολόι να δείχνει ότι τελειώνει ο χρόνος.

Κι όμως, όλα άλλαξαν στο 90’+8’. Ο Ελίασον γέμισε στην περιοχή και ο Κουτέσα, με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε την ΑΕΚ απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Η Νέα Φιλαδέλφεια πήρε φωτιά, αλλά η Ένωση δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Λίγα λεπτά μετά, ο Βίντα κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα στην περιοχή. Ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και στο 90’+15’ ο Γιόβιτς με ψυχραιμία εκτέλεσε και έγραψε το τελικό 3-2, σφραγίζοντας την ιστορική ανατροπή.

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανατρέψει το 0-2 και να πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη που τη στέλνει στους «16» του Conference League. Ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, πάθος, αδρεναλίνη και έναν κόσμο που δεν σταμάτησε να πιστεύει, είδε στο φινάλε τους παίκτες του Νίκολιτς να τον δικαιώνουν.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (77′ Πένραϊς), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (91′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (64′ Κουτέσα), Μάνταλος (64′ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς

Κραϊόβα (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Ρόμαντσουκ, Μπάνκου, Τέλες (96′ Στεβάνοβιτς), Τσικαλντάου (81′ Χούρι), Μεκβαμπισβίλι (96′ Μόγκος), Μπαϊάραμ (81′ Κρέτσιου), Ετίμ (67′ Μόρα), Αλ Χαμλαουί