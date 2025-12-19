Conference League: Απευθείας στους «16» η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ρακόβ των Σβάρνα και Κωνσταντόπουλου – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 3η η ΑΕΚ

  • Η ΑΕΚ Λάρνακας εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, μετά τη νίκη της επί της Σκεντίγια με 1-0 την τελευταία αγωνιστική.
  • Η Ρακόβ, με βασικό τον Σβάρνα και τον Κωνσταντόπουλο να περνά αλλαγή, επικράτησε της Ομόνοιας με 1-0 και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του θεσμού.
  • Μεγάλες εκπλήξεις σημειώθηκαν, καθώς η Κρίσταλ Πάλας έμεινε εκτός οκτάδας μετά την ισοπαλία της με την Κουόπιο και θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των playoffs.
Σταύρος Ιωακείμ

Το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική της League Phase η ΑΕΚ Λάρνακας μετά τη νίκη της επί της Σκεντίγια με 1-0, ενώ ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Κρίσταλ Πάλας απέτυχε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κουόπιο στο «Σέλχαρστ Παρκ» (2-2) κι έμεινε εκτός οκτάδας (10η), κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ μέσω των playoffs.

Με βασικό τον Σβάρνα και τον Κωνσταντόπουλο να περνά αλλαγή, η Ρακόβ έφυγε νικήτρια από την Κύπρο με 1-0 επί της Ομόνοια και κατετάγη 2η, κάτι που σημαίνει ότι προκρίθηκε απευθείας στους «16» του θεσμού.

Έκπληξη και στην Ολλανδία, όπου η Άλκμααρ έμεινε στο 0-0 με την Γιαγκελόνια και δεν πέρασε στην προνομιούχο 8άδα (14η), οπότε θα παίξει την πρόκριση στα playoffs.

UEFA Europa Conference League – Αποτελέσματα
ΑΕΚ (Ελλάδα) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 3-2
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0
Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0
Τσέλιε (Σλοβενία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Νόα (Αρμενία) 2-0
Λοζάνη (Ελβετία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-0
Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1
Μάιντς (Γερμανία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0
Ομόνοια (Κύπρος) – Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Ριέκα (Κροατία) 0-0
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Χάμρουν (Μάλτα) 3-1
Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Χάκεν (Σουηδία) 1-0
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0
Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-1
Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-1

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

