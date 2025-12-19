Conference League: Απευθείας στους «16» η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ρακόβ των Σβάρνα και Κωνσταντόπουλου – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 3η η ΑΕΚ

Το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική της League Phase η ΑΕΚ Λάρνακας μετά τη νίκη της επί της Σκεντίγια με 1-0, ενώ ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Κρίσταλ Πάλας απέτυχε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κουόπιο στο «Σέλχαρστ Παρκ» (2-2) κι έμεινε εκτός οκτάδας (10η), κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ μέσω των playoffs.

Με βασικό τον Σβάρνα και τον Κωνσταντόπουλο να περνά αλλαγή, η Ρακόβ έφυγε νικήτρια από την Κύπρο με 1-0 επί της Ομόνοια και κατετάγη 2η, κάτι που σημαίνει ότι προκρίθηκε απευθείας στους «16» του θεσμού.

Έκπληξη και στην Ολλανδία, όπου η Άλκμααρ έμεινε στο 0-0 με την Γιαγκελόνια και δεν πέρασε στην προνομιούχο 8άδα (14η), οπότε θα παίξει την πρόκριση στα playoffs.

UEFA Europa Conference League – Αποτελέσματα ΑΕΚ (Ελλάδα) – Κραϊόβα (Ρουμανία) 3-2 ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0 Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0 Τσέλιε (Σλοβενία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0 Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2 Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Νόα (Αρμενία) 2-0 Λοζάνη (Ελβετία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-0 Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1 Μάιντς (Γερμανία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0 Ομόνοια (Κύπρος) – Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1 Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0 Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Ριέκα (Κροατία) 0-0 Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Χάμρουν (Μάλτα) 3-1 Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Χάκεν (Σουηδία) 1-0 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0 Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-1 Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-1