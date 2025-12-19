Conference League: Απευθείας στους «16» η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ρακόβ των Σβάρνα και Κωνσταντόπουλου – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 3η η ΑΕΚ

Το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική της League Phase η ΑΕΚ Λάρνακας μετά τη νίκη της επί της Σκεντίγια με 1-0, ενώ ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Κρίσταλ Πάλας απέτυχε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κουόπιο στο «Σέλχαρστ Παρκ» (2-2) κι έμεινε εκτός οκτάδας (10η), κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα νοκ άουτ μέσω των playoffs.
Με βασικό τον Σβάρνα και τον Κωνσταντόπουλο να περνά αλλαγή, η Ρακόβ έφυγε νικήτρια από την Κύπρο με 1-0 επί της Ομόνοια και κατετάγη 2η, κάτι που σημαίνει ότι προκρίθηκε απευθείας στους «16» του θεσμού.
Έκπληξη και στην Ολλανδία, όπου η Άλκμααρ έμεινε στο 0-0 με την Γιαγκελόνια και δεν πέρασε στην προνομιούχο 8άδα (14η), οπότε θα παίξει την πρόκριση στα playoffs.
|UEFA Europa Conference League – Αποτελέσματα
|ΑΕΚ (Ελλάδα) – Κραϊόβα (Ρουμανία)
|3-2
|ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)
|1-0
|Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία)
|0-0
|Τσέλιε (Σλοβενία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία)
|0-0
|Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Κουόπιο (Φινλανδία)
|2-2
|Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Νόα (Αρμενία)
|2-0
|Λοζάνη (Ελβετία) – Φιορεντίνα (Ιταλία)
|1-0
|Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ)
|4-1
|Μάιντς (Γερμανία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
|2-0
|Ομόνοια (Κύπρος) – Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)
|0-1
|Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) – Ντρίτα (Κόσοβο)
|3-0
|Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Ριέκα (Κροατία)
|0-0
|Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Χάμρουν (Μάλτα)
|3-1
|Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
|1-2
|Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Χάκεν (Σουηδία)
|1-0
|Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Αμπερντίν (Σκωτία)
|3-0
|Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)
|2-1
|Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία)
|1-1