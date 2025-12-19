Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κωνσταντινούπολη: Κοινές επιχειρήσεις Ελλάδας – Τουρκίας ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα

Την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη συνέχιση μέτρων που στηρίζουν τον τουρισμό, συμφώνησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, κατά τη συνάντηση που είχαν στην Κωνσταντινούπολη χθες, 18 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αλί Γερλίκαγια συζήτησαν, σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, τρόπους για πιο αποτελεσματική συνεργασία στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με κοινό στόχο τη βελτίωση της εικόνας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, επισημαίνοντας πως η συντονισμένη προσπάθεια έχει ήδη φέρει αποτελέσματα στο μεταναστευτικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι δύο υπουργοί έθεσαν ως βασικό ζήτημα τη δημιουργία «ανοιχτής γραμμής» επικοινωνίας μεταξύ των αρχών ασφαλείας των δύο χωρών, και ειδικότερα των υπηρεσιών δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων που δρουν στην Ελλάδα, αλλά και η έναρξη κοινών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και κάθε μορφής λαθρεμπορίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ειδικό τουριστικό καθεστώς, με έμφαση στις εκδόσεις θεωρήσεων VISA σε Τούρκους πολίτες για 10 ελληνικά νησιά, μέτρο που διευκόλυνε τις επισκέψεις Τούρκων υπηκόων και των οικογενειών τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συνέβαλε στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε ειδική αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα με δράστες Τούρκους υπηκόους, υπογραμμίζοντας το σοβαρό πρόβλημα που υφίσταται από τη δράση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την απειλή που αυτές συνιστούν για την κοινωνική ασφάλεια. Ο υπουργός επισήμανε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ομάδων και ανέφερε ότι απαιτείται αποφασιστική και συστηματική αντιμετώπιση, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών διαύλων επικοινωνίας, όπως η EUROPOL και η Interpol.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πρότεινε τη δημιουργία ειδικής γραμμής άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για την ταυτοποίηση Τούρκων συλληφθέντων, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξουδετέρωση των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων. Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά παράνομων όπλων από την τουρκική ενδοχώρα, καθώς και η πρόθεση για κοινές επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων, καυσίμων και χρυσού.

Ο Έλληνας υπουργός ζήτησε, επίσης, την άμεση έκδοση ερυθρών αγγελιών της INTERPOL, όταν υπάρχουν τουρκικά εντάλματα σύλληψης. Από την πλευρά του, ο Αλί Γερλίκαγια υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Τουρκία και πρότεινε την ανάπτυξη μηχανισμού άμεσης ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων, με ανταλλαγή πληροφοριών και μέσω INTERPOL, με κύρια στόχευση το οργανωμένο έγκλημα.

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ικανοποίησή του, επισημαίνοντας ότι διαμορφώθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας που αποδεικνύει πως υπάρχει κοινή απόφαση των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν τους κοινούς εχθρούς. Η επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της ελληνικής αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε στο Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους και συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους.