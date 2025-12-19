Σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος αποδίδει η Δανία δύο κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκε

Σύνοψη από το

  • Δύο σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν μέσα στο 2024 στη Δανία αποδίδονται σε φιλορωσικές ομάδες με άμεση σύνδεση με το ρωσικό κράτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας.
  • Η μία επίθεση καταγράφηκε τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ενώ η δεύτερη είχε στόχο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού, προκαλώντας έκρηξη σε αγωγούς ύδρευσης.
  • Η δανική κυβέρνηση θα καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σχεδιάζει να ενισχύσει την άμυνά της στο ψηφιακό πεδίο, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «υβριδικός πόλεμος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος αποδίδει η Δανία δύο κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκε

Δύο σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν μέσα στο 2024 στη Δανία αποδίδονται σε φιλορωσικές ομάδες με άμεση σύνδεση με το ρωσικό κράτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας. Η μία επίθεση καταγράφηκε τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ενώ η δεύτερη έγινε στα τέλη της χρονιάς και είχε στόχο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού, προκαλώντας έκρηξη σε αγωγούς ύδρευσης και ζημιές σε κατοικίες.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά από τη ρωσική πλευρά. «Πήραμε πολλές πρωτοβουλίες και θα πάρουμε και άλλες, καθώς ο τρόπος δράσης της Ρωσίας είναι εντελώς απαράδεκτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις δανικές αρχές, καθώς όπως ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (FE), Τόμας Αρένκιλ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για ομάδες με δεσμούς με το ρωσικό κράτος. «Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ σίγουροι πως πρόκειται για φιλορωσικές ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος», υπογράμμισε.

Την παραμονή των εκλογών, οι ιστότοποι πολιτικών κομμάτων, δημοσίων οργανισμών, αρκετών δήμων αλλά και μιας εταιρείας του αμυντικού τομέα έγιναν μη προσβάσιμοι, έπειτα από επίθεση χάκερ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν φιλορώσοι.

Η δανική κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει την άμυνά της στο ψηφιακό πεδίο, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέου δικτύου κυβερνοεπιτήρησης και ηλεκτρονικού επιχειρησιακού κέντρου, ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις.

«Είναι πολύ σοβαρό να μπορούμε να αποδώσουμε τις επιθέσεις στο ρωσικό κράτος. Ότι αυτοί δεν είναι απλώς συμπαθούντες, αλλά μια ομάδα που συνδέεται απευθείας με το ρωσικό κράτος. Αυτό υπογραμμίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή», δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Τόρστεν Σακ Πέντερσεν, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση DR.

Ο ίδιος επισήμανε: «Δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου, δεν είμαστε σε ειρήνη, αλλά είμαστε σε υβριδικό πόλεμο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
01:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Την εκλογή του νέου ύπατου αρμοστή για τους Πρόσφυγες Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ χαιρέτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Τον Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ από το Ιράκ εξέλεξε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως νέο ύπατο αρμοστή γ...
01:22 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες: Ακόμη πιο κοντά σε διέξοδο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ένα αναθεωρημένο, αυστηρά νομικά και πολιτικά ισορροπημένο σχέδιο για το ευρωπαϊκό δάνειο αποζ...
01:14 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Για την κατάσταση στη Συρία ενημερώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεδρία...
01:07 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέος πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ ο Κρίστιαν Τέρνερ

Τον Κρίστιαν Τέρνερ επέλεξε η βρετανική κυβέρνηση, την Πέμπτη (18/12), για τη θέση του πρεσβευ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα