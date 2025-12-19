Σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος αποδίδει η Δανία δύο κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκε

Δύο σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν μέσα στο 2024 στη Δανία αποδίδονται σε φιλορωσικές ομάδες με άμεση σύνδεση με το ρωσικό κράτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας. Η μία επίθεση καταγράφηκε τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ενώ η δεύτερη έγινε στα τέλη της χρονιάς και είχε στόχο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού, προκαλώντας έκρηξη σε αγωγούς ύδρευσης και ζημιές σε κατοικίες.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά από τη ρωσική πλευρά. «Πήραμε πολλές πρωτοβουλίες και θα πάρουμε και άλλες, καθώς ο τρόπος δράσης της Ρωσίας είναι εντελώς απαράδεκτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις δανικές αρχές, καθώς όπως ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (FE), Τόμας Αρένκιλ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για ομάδες με δεσμούς με το ρωσικό κράτος. «Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ σίγουροι πως πρόκειται για φιλορωσικές ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος», υπογράμμισε.

Την παραμονή των εκλογών, οι ιστότοποι πολιτικών κομμάτων, δημοσίων οργανισμών, αρκετών δήμων αλλά και μιας εταιρείας του αμυντικού τομέα έγιναν μη προσβάσιμοι, έπειτα από επίθεση χάκερ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν φιλορώσοι.

Η δανική κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει την άμυνά της στο ψηφιακό πεδίο, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέου δικτύου κυβερνοεπιτήρησης και ηλεκτρονικού επιχειρησιακού κέντρου, ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις.

«Είναι πολύ σοβαρό να μπορούμε να αποδώσουμε τις επιθέσεις στο ρωσικό κράτος. Ότι αυτοί δεν είναι απλώς συμπαθούντες, αλλά μια ομάδα που συνδέεται απευθείας με το ρωσικό κράτος. Αυτό υπογραμμίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή», δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Τόρστεν Σακ Πέντερσεν, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση DR.

Ο ίδιος επισήμανε: «Δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου, δεν είμαστε σε ειρήνη, αλλά είμαστε σε υβριδικό πόλεμο».