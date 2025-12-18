Αθηνά Μαξίμου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Αιμίλιου Χειλάκη – «Είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (18/12) ο Αιμίλιος Χειλάκης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1970, και η συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή και συνάδελφός του, Αθηνά Μαξίμου, έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να του ευχηθεί και δημοσίως. Υπενθυμίζεται ότι το αγαπημένο ζευγάρι, είναι μαζί περίπου 20 χρόνια, ενώ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2006.

Στη δημοσίευση που έκανε η Αθηνά Μαξίμου, ανέβασε μία καλλιτεχνική φωτογραφία του Αιμίλιου Χειλάκη. Στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε το στιγμιότυπο, η επιτυχημένη ηθοποιός έγραψε: «Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για μένα είναι εδώ και είκοσι χρόνια η ζωή που ζω! Είναι η ζωή που αγαπώ! Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες.

Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου. Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου. Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου. Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα. Είναι το τράβηγμα, η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου! Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου!!!».