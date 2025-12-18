Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα αφήσω κανέναν να χαλάσει τη ζαχαρένια μου στην ομορφότερη περίοδο της ζωής μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγο καιρό θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το πρωί της Πέμπτης (18/12), η παρουσιάστρια στην εκπομπή της αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που υπήρξαν, αφού είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες παπαράτσι φωτογραφίες της. Με αφορμή τη δική της περίπτωση, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» έκανε μία γενική τοποθέτηση για τα άσχημα μηνύματα που αφήνει κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας για μία ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και τα σχόλια που δέχτηκε, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Δεν θέλω να το δούμε αυτό. Θέλω να σου πω κάτι, λοιπόν, δεν θέλω να το δούμε και θα σου εξηγήσω τον λόγο.

Δεν θέλω να βλέπουμε τα σχόλια από κάτω. Ειλικρινά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, έχω πάθει σοκ, χθες μου το έστειλαν συγκεκριμένα. Μου έστειλε μία κοπέλα στα social μία φωτογραφία μου, που είμαι κάπου με τον Παναγιώτη σε ένα παπαράτσι. Το τι σχόλια γράφουν από κάτω, ή ψεύτικα προφίλ ή γυναίκες ή ανώνυμα, για το πόσο χάλια μπορεί να είμαι από την εγκυμοσύνη, πόσο άσχημη μπορεί να είμαι στην εγκυμοσύνη… Και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν ο κόσμος να κάθεται να σχολιάζει κάτι τέτοιο;».

«Διαβάζοντας γενικώς σχόλια κάτω από αναρτήσεις που γίνονται στα social, δεν βλέπεις τίποτα καλό για κανέναν! Δεν θα αφήσω κανέναν να χαλάσει τη ζαχαρένια μου στην ομορφότερη περίοδο της ζωής μου, που αντικειμενικά δεν είσαι η τοπ καλλόνα στην εγκυμοσύνη σου», εξήγησε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια.