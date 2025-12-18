Σμαράγδα Καρύδη για την περούκα της «Ντάλιας»: «Την είχα 20 χρόνια και τώρα μπήκε ξανά σε κουτί»

Τον Σεπτέμβριο του 2005 έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η σειρά αποτελείται από δύο σεζόν, συνολικά 49 επεισόδιο, ενώ ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007. Το σίριαλ είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο επιτυχημένα, στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, και σημειώνει υψηλά νούμερα μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που παίζεται σε επανάληψη.

Με αφορμή το γεγονός πως συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, οι συντελεστές δημιούργησαν ένα επετειακό επεισόδιο, το οποίο θα προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, και εκεί αναφέρθηκε στο «Παρά Πέντε», στους συναδέλφους της στη σειρά, καθώς και στη περούκα που φορούσε η «Ντάλια», την οποία υποδυόταν.

Μιλώντας για το reunion του αγαπημένου σίριαλ, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε ότι: «Με τα παιδιά δεν έχουμε χαθεί στην πραγματικότητα σαν φίλοι, αλλά κάναμε ξανά γυρίσματα ως ρόλοι. Λέγαμε: “Πώς θα το κάνουμε ξανά αυτό ύστερα από 20 χρόνια;”. Και τελικά με το που ντυθήκαμε, βαφτήκαμε, έβαλα την περούκα, βρήκαμε τα λόγια μας, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν περίεργο».

Σχετικά με την περούκα της «Ντάλιας», η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε πως: «Την είχα και την περούκα στο σπίτι. Την είχα 20 χρόνια και τώρα μπήκε ξανά σε κουτί. Δεν ξέρω αν θα βγει ξανά ποτέ και πότε».