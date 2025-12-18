Ελένη Κοκκίδου: Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή – Άρχισα να φωνάζω, με έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά

Στην εκπομπή Buongiorno μίλησε η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου. «Είχα κουραστεί πάρα πολύ, διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή» αποκάλυψε.

«Είχα κουραστεί πάρα πολύ από τη δουλειά, διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι αν δεν σταματούσα τώρα, θα κατέληγα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Κοκκίδου.

«Είχαμε γυρίσματα με την σειρά Να με λες μαμά και είχαμε τρεις μέρες γύρισμα, εκείνες τις τρεις μέρες κοιμόμουν με την σκέψη ότι δεν θα μπορέσω να μάθω τα λόγια μου» πρόσθεσε.

«Άρχισα να φωνάζω, με έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά» σχολίασε.

«Απέκτησα ένα σκυλάκι. Είχα μια γάτα τόσο καιρό, και δεν θέλει καθόλου να βλέπει το σκυλάκι γιατί είναι σαν κατσίκι μέσα στο σπίτι», ανέφερε με χιούμορ.

«Ο ύπνος είναι τρομερό φάρμακο για τον άνθρωπο. Αδυνάτισα, δεν μεταβολίζεις αν δεν κοιμάσαι», είπε, ενώ εξήγησε πως συνήθιζε να κοιμάται μόλις 2-3 ώρες τη νύχτα και να κάνει 1 ώρα ύπνο το μεσημέρι για να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.