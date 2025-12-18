Ελένη Κοκκίδου: Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή – Άρχισα να φωνάζω, με έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Κοκκίδου αποκάλυψε στην εκπομπή Buongiorno ότι «διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή» λόγω της υπερβολικής κούρασης από τη δουλειά της.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε πως «καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά» και σε γυρίσματα «άρχισα να φωνάζω, με έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά».
  • Τέλος, η Κοκκίδου τόνισε πως «ο ύπνος είναι τρομερό φάρμακο για τον άνθρωπο», εξηγώντας πως συνήθιζε να κοιμάται μόλις 2-3 ώρες τη νύχτα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Κοκκίδου

Στην εκπομπή Buongiorno μίλησε η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου. «Είχα κουραστεί πάρα πολύ, διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή» αποκάλυψε.

«Είχα κουραστεί πάρα πολύ από τη δουλειά, διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι αν δεν σταματούσα τώρα, θα κατέληγα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Κοκκίδου.

«Είχαμε γυρίσματα με την σειρά Να με λες μαμά και είχαμε τρεις μέρες γύρισμα, εκείνες τις τρεις μέρες κοιμόμουν με την σκέψη ότι δεν θα μπορέσω να μάθω τα λόγια μου» πρόσθεσε.

«Άρχισα να φωνάζω, με έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά» σχολίασε.

«Απέκτησα ένα σκυλάκι. Είχα μια γάτα τόσο καιρό, και δεν θέλει καθόλου να βλέπει το σκυλάκι γιατί είναι σαν κατσίκι μέσα στο σπίτι», ανέφερε με χιούμορ.

«Ο ύπνος είναι τρομερό φάρμακο για τον άνθρωπο. Αδυνάτισα, δεν μεταβολίζεις αν δεν κοιμάσαι», είπε, ενώ εξήγησε πως συνήθιζε να κοιμάται μόλις 2-3 ώρες τη νύχτα και να κάνει 1 ώρα ύπνο το μεσημέρι για να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

13:21 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

