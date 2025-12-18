Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

  • Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε η μητέρα του 3χρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό την Τετάρτη (17/12) στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
  • Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποδίδει τον θάνατο του 3χρονου παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.
  • Εκτός από τη μητέρα του 3χρονου, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια.
Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε η μητέρα του 3χρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό την Τετάρτη (17/12) στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η μητέρα οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μετέφερε νεκρό το παιδί της στο νοσοκομείο της πόλης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα -μετά από εισαγγελική εντολή- αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης της υγείας του παιδιού είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του σε σχέση με την ηλικία του.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη μητέρα του 3χρονου, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια.

 

