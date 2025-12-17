Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Παιδάκι 3 ετών μεταφέρθηκε νεκρό από τη μητέρα του στο νοσοκομείο

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τραγωδία με ένα παιδάκι τριών ετών νεκρό, έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας evros-news.gr, το παιδάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αλλά, δυστυχώς, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί που το εξέτασαν άμεσα, ήταν ήδη νεκρό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά και ο πατέρας του ζει στο εξωτερικό, όπου εργάζεται. Στο σπίτι, που βρίσκεται στην γνωστή συνοικία της Αλεξανδρούπολης, μένουν η μητέρα του με τα δυο αδελφάκια του.

Από την εξωτερική του εικόνα, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο. Το παιδί ήταν σχεδόν σκελετωμένο, σε πολύ άσχημη κατάσταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τόσο οι γιατροί όσο και οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν και έφτασαν στο νοσοκομείο, προσπάθησαν να πληροφορηθούν από την μητέρα γιατί το παιδάκι βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, που πιθανολογείται ότι προκάλεσε τελικά και τον θάνατό του.

Φως στην αιτία θανάτου του παιδιού θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα από τον Καθηγητή, Παύλο Παυλίδη.

Η μητέρα βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Αστυνομίας, προκειμένου ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποφασιστεί ποια θα είναι η μεταχείρισή της.

