Βόλος: Καθηγητής κλείδωσε μαθητές στην τάξη για να κάνει μάθημα – Οι καταγγελίες

Σύνοψη από το

  • Γονείς στον Βόλο αντέδρασαν έντονα, μη επιτρέποντας στα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μάθημα με καθηγητή ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες, κλειδώνει τους μαθητές μέσα στην τάξη. Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή.
  • Σύμφωνα με το taxydromos.gr, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καθηγητής κλείδωσε την πόρτα, ενώ μαθητές που αντέδρασαν στην πράξη του αποβλήθηκαν από την τάξη.
  • Ο διευθυντής του σχολείου διαπίστωσε την κλειδωμένη πόρτα, με τον καθηγητή να αρνείται αρχικά την ιδιότητά του και αργότερα να δηλώνει «Φοβάμαι για τη ζωή μου» ως αιτία για την πράξη του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Καθηγητής κλείδωσε μαθητές στην τάξη για να κάνει μάθημα – Οι καταγγελίες

Γονείς πήγαν σχολείο μαζί με τα παιδιά τους χθες (16/12) στον Βόλο, καθώς, την περασμένη Παρασκευή, ένας καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές μέσα στην τάξη.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι γονείς δεν επέτρεψαν στα παιδιά τους να κάνουν μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες τους, κλειδώνει τις πόρτες στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την παράδοση του μαθήματος και τις κρατά κλειστές μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για το διάλειμμα.

«Οι γονείς δεν άφησαν τα παιδιά τους να μπουν στο μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Ανησυχούν. Φοβούνται. Δεν νιώθουν ασφάλεια. Αυτό που έγινε δεν συμβαίνει ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες», ανέφερε στο ίδιο τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο οποίος έγινε αποδέκτης των καταγγελιών γονέων για το περιστατικό.

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού, ωστόσο οι γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι από την συμπεριφορά του.

Όπως μεταδίδει το taxydromos.gr, την περασμένη Παρασκευή, δεν ήταν η πρώτη φορά, που ο καθηγητής επιχείρησε να κάνει μάθημα, αφού πρώτα κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, μπαίνοντας στην τάξη για το μάθημά του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να γυρνά το κλειδί στην πόρτα για να παραμείνει κλειστή, μέχρι να τελειώσει η ώρα της παράδοσης.

Μαθητές όταν είδαν να γυρνά το κλειδί στην πόρτα αντέδρασαν. Του ζήτησαν να ξεκλειδώσει την τάξη κι όταν εκείνος αρνήθηκε, ακολούθησε ένταση, με τον εκπαιδευτικό να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγάζει έξω τους μαθητές που του ζητούσαν να την ανοίξει, λέγοντάς τους, ότι θα τους βάλει απουσία.

Η ομάδα των μαθητών που βγήκε από την κλειδωμένη τάξη απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κατευθύνθηκε αμέσως προς την αίθουσα. Διαπίστωσε και ο ίδιος ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν άνοιγε, ενώ μέσα βρισκόταν ο καθηγητής με τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος.

Χτυπούσε την πόρτα ο διευθυντής δηλώνοντας την ιδιότητά του, αλλά ο καθηγητής… δεν τον πίστευε! «Δεν είσαι ο διευθυντής. Ψέματα λες» έλεγε συνεχίζοντας να κρατά κλειδωμένη την πόρτα, έως ότου τελικώς πείστηκε να ξεκλειδώσει. «Φοβάμαι για τη ζωή μου» φέρεται να απάντησε όταν ρωτήθηκε από τον διευθυντή γιατί κλειδώνει την τάξη.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του σχολείου, υποστήριξε ότι χθες τα μαθήματα έγιναν κανονικά. «Ελάχιστοι μαθητές δεν προσήλθαν για μάθημα με ευθύνη των γονέων τους», είπε και πρόσθεσε ότι «τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας». «Εμείς δεν γνωρίζουμε για κάποιο άλλο παρόμοιο συμβάν», ανέφερε ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που αποφεύγει γαστρεντερολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σε ποιους θα πιστωθούν την Πέμπτη τα χρήματα και τι αυξήσεις θα δοθούν – Δείτε αναλυτικά παραδεί...

ΕΛΕΤΑΕΝ: Πόσα χρήματα θα δοθούν σε δήμους και νοικοκυριά από τις ΑΠΕ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:11 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» – «Ο πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών θα συνεχιστεί»

Παρουσίαση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος» που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώμα...
16:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκ...
15:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Για απάτη κατηγορείται ο ιδιωτικός ερευνητής που συνελήφθη

Με την κατηγορία της απάτης συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το ...
15:28 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Πετράλωνα: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 13χρονου, με καταγωγή από...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα