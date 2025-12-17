Πούτιν: «Ανοησίες» και «υστερίες» οι ισχυρισμοί της Ευρώπης για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία – «Κάνουν πλύση εγκεφάλου»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μηνύματα προς πολλαπλές κατευθύνσεις μιλώντας σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, όπου αναφέρθηκε στην πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, στις προοπτικές ειρήνης, στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και στη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, ο Πούτιν, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο το Κρεμλίνο ονομάζει «ειδική επιχείρηση», δήλωσε ότι αν το Κίεβο αρνηθεί να διαπραγματευτεί επί της ουσίας, «η Ρωσία θα πετύχει» τους σκοπούς της «με στρατιωτικά μέσα».

Όπως είπε, το 2025 αποτέλεσε «σημαντικό στάδιο στην επίλυση των καθηκόντων της ειδικής επιχείρησης», σημειώνοντας ότι ο ρωσικός στρατός «απελευθέρωσε» περισσότερους από 300 οικισμούς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «συντρίβουν τον εχθρό και τα αποθέματά του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εξοπλισμένα με ξένο στρατιωτικό υλικό».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πούτιν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στις μάχες, σπάζοντας τη βαθιά άμυνα του εχθρού, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή Βορειοκορεατών στρατιωτών, λέγοντας ότι επέδειξαν «γενναίες ενέργειες» στην περιοχή του Κουρσκ και συμμετείχαν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ρωσία μοιράζεται την εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τους ξένους εταίρους της.

Ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι οι δυνατότητες του ρωσικού στρατού εξελίσσονται διαρκώς, ενώ οι επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας παράγουν ολοένα και μεγαλύτερους όγκους του εξοπλισμού που χρειάζονται τα στρατεύματα.

Τόνισε ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις εργασίες στα οπλικά συστήματα Burevestnik και Poseidon, τα οποία, όπως είπε, «θα παραμείνουν μοναδικά και ανεπανάληπτα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά έως το τέλος του έτους, ενώ υπογράμμισε ότι η βελτίωση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρωσία, καθώς συνιστούν βασικό στοιχείο αποτροπής.

«Η Ευρώπη κάνει πλύση εγκεφάλου στους πολίτες της»

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική κατάσταση, ο Πούτιν δήλωσε ότι παραμένει τεταμένη και σε ορισμένες περιοχές «κρίσιμη», κατηγορώντας ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι έχουν ξεχάσει τι ευθύνη έχουν και επικεντρώνονται σε προσωπικά συμφέροντα.

Όπως είπε, η ηγεσία στην Ευρώπη ανεβάζει σκόπιμα το επίπεδο υστερίας γύρω από μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Στην Ευρώπη, οι άνθρωποι υφίστανται πλύση εγκεφάλου υπό τον φόβο για μια αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία, λέγοντας ότι πρέπει να προετοιμαστούν για έναν μεγάλο πόλεμο. Το έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι ψέμα, ανοησία, απλώς ανοησία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία πάντα επιδίωκε να βρίσκει διπλωματικές λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει αδιάκοπα να παρέχει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις επαφές με τη διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ της οικοδόμησης ισότιμης συνεργασίας τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ευρώπη.