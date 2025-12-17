Κρεμλίνο: «Η θέση μας είναι σαφής» για τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία – «Είναι θέμα προς συζήτηση»

  • Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η θέση της Ρωσίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι σαφής και γνωστή, αν και «είναι θέμα προς συζήτηση».
  • Σύμφωνα με τους New York Times, οι προτάσεις των ΗΠΑ περιλαμβάνουν εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση για την Ουκρανία και μια ευρωπαϊκή δύναμη στα δυτικά της χώρας, μακριά από το μέτωπο.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επανέλαβε την αντίθεση της Ρωσίας σε ξένα στρατεύματα, ενώ σημείωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα.
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στη βάση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είναι ευρέως γνωστή αλλά το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως με βάση τις τρέχουσες προτάσεις των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση και πως μια υπό ευρωπαϊκή ηγεσία δύναμη θα συνδράμει την Ουκρανία επιχειρώντας στα δυτικά της χώρας, μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά τις πληροφορίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει ένα σχόλιο στα ΜΜΕ σχετικά με τη διπλωματία, αλλά είπε ότι η θέση της Ρωσίας -που είναι αντίθετη σε τυχόν ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία- είναι σαφής.

«Η θέση μας σχετικά με ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα στο έδαφος της Ουκρανίας είναι γνωστή», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Είναι γνωστή, είναι απολύτως συνεπής και κατανοητή. Αλλά και πάλι, αυτό είναι θέμα προς συζήτηση».

Ο Πεσκόφ είπε πως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία περιμένει τις ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Μόσχα σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την Ουκρανία μόλις είναι έτοιμες, είπε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

