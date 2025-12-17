Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εάν ο Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία

Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εάν ο Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία
Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα στην περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως στοχοποίηση πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας, και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συζήτησε το μέτρο όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσέθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

