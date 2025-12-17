Λευκορωσία: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει», λέει ο Λουκασένκο – «Πολλά εξαρτώνται από τον Τραμπ»

  • Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως «πολλά τώρα εξαρτώνται από τη θέση του Τραμπ και των ΗΠΑ».
  • Ο Λουκασένκο τόνισε πως «η σύγκρουση πρέπει να παγώσει από πάνω μέχρι κάτω» και προειδοποίησε ότι η αποτυχία τερματισμού του πολέμου «θα μπορούσε να τελειώσει άσχημα για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο».
  • Ο Τραμπ ηγείται των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης, έχοντας εκφράσει απογοήτευση τόσο για τον Πούτιν όσο και για τον Ζελένσκι λόγω της αποτυχίας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ στις διπλωματικές προσπάθειες, σε συνέντευξη που δόθηκε εν μέρει στη δημοσιότητα την Τρίτη, μετέδωσε το Reuters.

Ο Λουκασένκο, σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, επέτρεψε τη χρήση του λευκορωσικού εδάφους για τη ρωσική εισβολή του 2022 στην Ουκρανία, και τόνισε ότι οι πολιτικές του Τραμπ θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την εμφάνιση της σύγκρουσης.

«Πολλά τώρα εξαρτώνται από τη θέση του Τραμπ και των ΗΠΑ. Το κύριο είναι να μην αποσυρθεί ο Τραμπ από αυτή τη θέση», δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ενώ αποσπάσματα της συνέντευξης δημοσιεύτηκαν από το λευκορωσικό πρακτορείο BelTA.

«Είναι άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα, μερικές φορές παρορμητικός. Ας μην τα παρατήσει, ας μην σηκώσει τα χέρια ψηλά και φύγει. Αν κάνει σταθερά βήματα με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξουν αποτελέσματα».

Ο Λουκασένκο πρόσθεσε ότι «αν όλα εξαρτιούνταν αυστηρά από τον Τραμπ, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό… Αλλά πρόκειται για μια διαδικασία με πολλές πλευρές και ο Τραμπ δεν μπορεί να τα λύσει όλα μόνος του… Η σύγκρουση πρέπει να παγώσει από πάνω μέχρι κάτω. Μόλις οι άνθρωποι σταματήσουν να σκοτώνονται, μπορείτε να καθίσετε και να συμφωνήσετε ό,τι θέλετε».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποτυχία τερματισμού του πολέμου «θα μπορούσε να τελειώσει άσχημα για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Είναι βέβαιο ότι θα εξελιχθεί σε κάποιο είδος παγκόσμιας σύγκρουσης».

Ο Τραμπ ηγείται των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης, με μια αρχική πρόταση ειρήνης των ΗΠΑ, που δέχθηκε επικρίσεις στην Ευρώπη για μεροληψία υπέρ της Ρωσίας, να έχει υποστεί αλλαγές.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι, μαζί με Ευρωπαίους, διεξήγαγαν διαβουλεύσεις για τη συμφωνία, περιλαμβανομένων δύο ημερών συνομιλιών στο Βερολίνο αυτήν την εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει απογοήτευση τόσο για τον Πούτιν όσο και για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της αποτυχίας συμφωνίας για τον τερματισμό σχεδόν τεσσάρων ετών πολέμου, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους και προχωρούν αργά για να ελέγξουν την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

