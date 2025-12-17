Μισέλ Ομπάμα: Εμφανώς αδυνατισμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ – Οι φήμες για τη χρήση Ozempic και η «φιλία» της με τον Ρομπ Ράινερ

Σύνοψη από το

  • Η Μισέλ Ομπάμα βρέθηκε στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ και αποκάλυψε πως το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, η ίδια και ο σύζυγός της είχαν προγραμματίσει να τους επισκεφθούν. Στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για την κριτική του στο επιτυχημένο σκηνοθέτη, ο οποίος απέδωσε τον θάνατο του Ράινερ στο «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».
  • Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ Ράινερ φέρεται ότι δολοφονήθηκαν με μαχαίρι από τον γιο τους, Νικ, στην επαύλη τους, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο γιος τους είναι «υπεύθυνος» για τους θανάτους τους.
  • Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή του Κίμελ, η Μισέλ Ομπάμα επέδειξε το γυμνασμένο σώμα της, πυροδοτώντας ξανά φήμες για χρήση Ozempic, έπειτα από μια πρόσφατη φωτογράφιση που έδειξε το γραμμωμένο σώμα της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μισέλ Ομπάμα: Εμφανώς αδυνατισμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ – Οι φήμες για τη χρήση Ozempic και η «φιλία» της με τον Ρομπ Ράινερ

Η Μισέλ Ομπάμα βρέθηκε στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, «Jimmy Kimmel Live!», και αποκάλυψε πως το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, η ίδια και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν προγραμματίσει να τους επισκεφθούν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

«Τους γνωρίζουμε πολλά, πολλά χρόνια και υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ», είπε η Ομπάμα στον Κίμελ.

Στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για την κριτική του στο επιτυχημένο σκηνοθέτη, ο οποίος απέδωσε τον θάνατο του Ράινερ στο «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

«Ας πω απλώς ότι, σε αντίθεση με ορισμένους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι από τους πιο ευγενικούς, θαρραλέους ανθρώπους που μπορεί κανείς να γνωρίσει», συνέχισε η Μισέλ αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Φωτογραφία: AP

«Δεν ήταν παρανοϊκοί ή τρελοί. Ήταν παθιασμένοι άνθρωποι, σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολλή γενναιότητα. Είναι οι άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν με πράξεις αυτά που τους ενδιέφεραν. Και τους ενδιέφερε η οικογένειά τους, η χώρα τους, η δικαιοσύνη και η ισότητα – και αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε.

Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ Ράινερ φέρεται ότι δολοφονήθηκαν με μαχαίρι από τον γιο τους, Νικ, στην επαύλη τους αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπρεντγουντ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο γιος τους είναι «υπεύθυνος» για τους θανάτους τους.

Φωτογραφία: AP

Φήμες για χρήση Ozempic

Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή του Κίμελ, η Μισέλ Ομπάμα επέδειξε το γυμνασμένο σώμα της φορώντας στενή γαλάζια τουαλέτα με διαφανή μανίκια, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες και πλεξούδες στα μαλλιά της.

Η εμφάνισή της πυροδότησε ξανά φήμες για χρήση Ozempic, έπειτα από μια πρόσφατη φωτογράφιση με διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς, όπου η Ομπάμα έδειξε το γραμμωμένο σώμα και την επίπεδη κοιλιά της.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Michelle Obama (@michelleobama)


«Ξέρει κανείς πώς η Μισέλ Ομπάμα έχασε ξαφνικά όλο αυτό το βάρος στα 61 της, που είναι και δύσκολη ηλικία για μια γυναίκα να αδυνατίσει;», σχολίασε χρήστης στο X.

«Ozempic – όπως όλοι στην εκπομπή “The View” που ξαφνικά αποφάσισαν να “γίνουν υγιείς”. Δεν το κατακρίνω, αλλά τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς!» ήταν η απάντηση ενός άλλου.

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά το 2022 για τις δυσκολίες της εμμηνόπαυσης, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε έντονες εξάψεις και αργή αύξηση βάρους που την εμπόδιζε να φορέσει τα ρούχα της.

«Πάντα έκανα δίαιτα, αλλά όταν βρίσκεσαι στην εμμηνόπαυση, υπάρχει αυτή η αργή μεταβολή που δεν καταλαβαίνεις», είχε εξηγήσει.

«Η εμμηνόπαυση μας βρίσκει όλες με ελαστικές μέσες και αθλητικά ρούχα, και κοιτάς και δεν σου κάνουν τα ρούχα που είχες πέρυσι. Πρέπει να είμαι πιο προσεκτική. Όχι εμμονικά, αλλά πιο προσεκτικά».

Η πρώην Πρώτη Κυρία είχε δηλώσει επίσης ότι η προσέγγισή της στη γυμναστική έχει αλλάξει: «Μερικά κιλά είναι λόγω εμμηνόπαυσης, μερικά λόγω γήρανσης. Βλέπω ότι δεν μπορώ να πιέζομαι όπως παλιά. Όταν τραυματιστώ ή πάθω κάποιο τράβηγμα ή κάτι τέτοιο, χρειάζομαι χρόνο ανάρρωσης, που δεν είναι πια ίδιος. Αν μπορώ να περπατήσω και να κινούμαι, δεν χρειάζεται να τρέχω. Δεν χρειάζεται να τους νικήσω όλους. Πρέπει να ισορροπήσω, να παραμένω σε φόρμα και να φροντίζω το σώμα μου».

Στην πορεία, η Μισέλ Ομπάμα είπε ότι πλέον δίνει έμφαση στο να παραμένει «σωματικά ενεργή» και να «κινείται», χωρίς να επιδιώκει πια να φαίνεται μυώδης όπως παλιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Προϋπολογισμός: Στα 12,6 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 11μηνο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:36 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Λούκας Γιώρκας: «Έχω δεχθεί παρατραβηγμένες συμπεριφορές – Άφησα τον άνθρωπο να εκτονωθεί και συνέχισα»

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προαναγγελθείσα κατα...
08:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό»

«Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον ...
03:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπ...
01:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του για τα «Φαντάσματα» – «Του λέω “δεν ντρέπεσαι να το λες στον πατέρα σου αυτό;”»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» βρέθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα