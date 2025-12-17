Μισέλ Ομπάμα: Εμφανώς αδυνατισμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ – Οι φήμες για τη χρήση Ozempic και η «φιλία» της με τον Ρομπ Ράινερ

Η Μισέλ Ομπάμα βρέθηκε στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, «Jimmy Kimmel Live!», και αποκάλυψε πως το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, η ίδια και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν προγραμματίσει να τους επισκεφθούν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

«Τους γνωρίζουμε πολλά, πολλά χρόνια και υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ», είπε η Ομπάμα στον Κίμελ.

Στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για την κριτική του στο επιτυχημένο σκηνοθέτη, ο οποίος απέδωσε τον θάνατο του Ράινερ στο «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

«Ας πω απλώς ότι, σε αντίθεση με ορισμένους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι από τους πιο ευγενικούς, θαρραλέους ανθρώπους που μπορεί κανείς να γνωρίσει», συνέχισε η Μισέλ αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

«Δεν ήταν παρανοϊκοί ή τρελοί. Ήταν παθιασμένοι άνθρωποι, σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολλή γενναιότητα. Είναι οι άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν με πράξεις αυτά που τους ενδιέφεραν. Και τους ενδιέφερε η οικογένειά τους, η χώρα τους, η δικαιοσύνη και η ισότητα – και αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε.

Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ Ράινερ φέρεται ότι δολοφονήθηκαν με μαχαίρι από τον γιο τους, Νικ, στην επαύλη τους αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπρεντγουντ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο γιος τους είναι «υπεύθυνος» για τους θανάτους τους.

Φήμες για χρήση Ozempic

Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή του Κίμελ, η Μισέλ Ομπάμα επέδειξε το γυμνασμένο σώμα της φορώντας στενή γαλάζια τουαλέτα με διαφανή μανίκια, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες και πλεξούδες στα μαλλιά της.

Η εμφάνισή της πυροδότησε ξανά φήμες για χρήση Ozempic, έπειτα από μια πρόσφατη φωτογράφιση με διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς, όπου η Ομπάμα έδειξε το γραμμωμένο σώμα και την επίπεδη κοιλιά της.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Obama (@michelleobama)



«Ξέρει κανείς πώς η Μισέλ Ομπάμα έχασε ξαφνικά όλο αυτό το βάρος στα 61 της, που είναι και δύσκολη ηλικία για μια γυναίκα να αδυνατίσει;», σχολίασε χρήστης στο X.

«Ozempic – όπως όλοι στην εκπομπή “The View” που ξαφνικά αποφάσισαν να “γίνουν υγιείς”. Δεν το κατακρίνω, αλλά τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς!» ήταν η απάντηση ενός άλλου.

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά το 2022 για τις δυσκολίες της εμμηνόπαυσης, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε έντονες εξάψεις και αργή αύξηση βάρους που την εμπόδιζε να φορέσει τα ρούχα της.

«Πάντα έκανα δίαιτα, αλλά όταν βρίσκεσαι στην εμμηνόπαυση, υπάρχει αυτή η αργή μεταβολή που δεν καταλαβαίνεις», είχε εξηγήσει.

«Η εμμηνόπαυση μας βρίσκει όλες με ελαστικές μέσες και αθλητικά ρούχα, και κοιτάς και δεν σου κάνουν τα ρούχα που είχες πέρυσι. Πρέπει να είμαι πιο προσεκτική. Όχι εμμονικά, αλλά πιο προσεκτικά».

Η πρώην Πρώτη Κυρία είχε δηλώσει επίσης ότι η προσέγγισή της στη γυμναστική έχει αλλάξει: «Μερικά κιλά είναι λόγω εμμηνόπαυσης, μερικά λόγω γήρανσης. Βλέπω ότι δεν μπορώ να πιέζομαι όπως παλιά. Όταν τραυματιστώ ή πάθω κάποιο τράβηγμα ή κάτι τέτοιο, χρειάζομαι χρόνο ανάρρωσης, που δεν είναι πια ίδιος. Αν μπορώ να περπατήσω και να κινούμαι, δεν χρειάζεται να τρέχω. Δεν χρειάζεται να τους νικήσω όλους. Πρέπει να ισορροπήσω, να παραμένω σε φόρμα και να φροντίζω το σώμα μου».

Στην πορεία, η Μισέλ Ομπάμα είπε ότι πλέον δίνει έμφαση στο να παραμένει «σωματικά ενεργή» και να «κινείται», χωρίς να επιδιώκει πια να φαίνεται μυώδης όπως παλιά.