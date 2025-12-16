Τζίμι Κίμελ: Σφοδρή κριτική στον Τραμπ μετά τις προσβολές εναντίον του Ρομπ Ρέινερ – «Αυτός ο διαβρωμένος εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για τις ζωές μας»

  • Ο Τζίμι Κίμελ καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για «μισαλλοδοξία και χυδαιότητα», μετά τις δηλώσεις του για τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ.
  • Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ισχυρίστηκε ότι ο Ρομπ Ράινερ «πέθανε μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, λόγω του θυμού που προκάλεσε στους άλλους μέσω της μαζικής, ακατάβλητης και ανίατης πάθησης με ένα νοητικά παραλυτικό σύνδρομο γνωστό ως “Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ”».
  • Ο Κίμελ κατηγόρησε τον Τραμπ για «μισαλλοδοξία και χυδαιότητα», προσθέτοντας ότι «αυτός ο διαβρωμένος εγκέφαλος έχει τον έλεγχο της ζωής μας».
Τζίμι Κίμελ: Σφοδρή κριτική στον Τραμπ μετά τις προσβολές εναντίον του Ρομπ Ρέινερ – «Αυτός ο διαβρωμένος εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για τις ζωές μας»
Ο Τζίμι Κίμελ καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για «μισαλλοδοξία και χυδαιότητα», μετά τις δηλώσεις του για τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Κατά την εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!» τη Δευτέρα, ο Κίμελ δήλωσε: «Αυτό που χρειαζόμαστε σε τέτοιες στιγμές, εκτός από τη λογική όσον αφορά τα όπλα και την ψυχική υγεία, είναι συμπόνια και ηγεσία. Δεν το πήραμε αυτό από τον Πρόεδρό μας, γιατί δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Αντίθετα, είδαμε έναν ανόητο να λέει ανοησίες».


Ο Κίμελ αναφέρθηκε σε ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ο Τραμπ έγραψε: «Σημειώθηκε ένα πολύ λυπηρό γεγονός χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας ταλαιπωρημένος αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και σταρ της κωμωδίας, πέθανε μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, φέρεται λόγω του θυμού που προκάλεσε στους άλλους μέσω της μαζικής, ακατάβλητης και ανίατης πάθησης με ένα νοητικά παραλυτικό σύνδρομο γνωστό ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ, μερικές φορές αναφερόμενο ως TDS».

Και συνέχισε: «Γνωστός για το ότι τρέλανε τους ανθρώπους με την εμμονή του στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, με την προφανή παρανοϊκή συμπεριφορά του να φτάνει σε νέα ύψη, και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής πάνω μας, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!»

Ο Κίμελ χαρακτήρισε την ανάρτηση «τόσο μισαλλόδοξη και χυδαία», προσθέτοντας: «Όταν το είδα για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι ήταν ψεύτικο. Η γυναίκα μου μου το έδειξε σήμερα το πρωί και σκέφτηκα, “Ακόμα και για αυτόν, αυτό φαίνεται υπερβολικό”. Αλλά τίποτα δεν είναι ποτέ υπερβολικό για αυτόν».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης σε συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ είχε την «ευκαιρία να αντιδράσει σαν άνθρωπος» και να ανακαλέσει την ανάρτησή του για τον Ράινερ, αλλά αντίθετα επέμεινε στις δηλώσεις του.

Σύμφωνα με το Variety, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν ήμουν καθόλου θαυμαστής του. Ήταν ένας παρανοϊκός άνθρωπος, όσον αφορά τον Τραμπ. Είπε ότι ήμουν φίλος της Ρωσίας, ελεγχόμενος από τη Ρωσία. Ξέρετε, το ψέμα της Ρωσίας. Ήταν ένας από τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Νομίζω ότι βλάπτει την καριέρα του. Έγινε σαν παρανοϊκό άτομο. Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ. Οπότε δεν ήμουν καθόλου θαυμαστής του Ρομπ Ράινερ».


Ο Κίμελ σχολίασε: «Αυτός ο διαβρωμένος εγκέφαλος έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Αν τον ψηφίσατε, είναι εντάξει να το ξανασκεφτείτε. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Ξέρω από τις προσωπικές μου επαφές με τον Ρομπ Ράινερ ότι θα ήθελε να συνεχίσουμε να επισημαίνουμε τις αηδιαστικές φρικαλεότητες που συνεχίζουν να βγαίνουν από το στόμα αυτού του άρρωστου και ανεύθυνου ανθρώπου. Και θα το κάνουμε ξανά και ξανά μέχρι να ξυπνήσουμε εμείς οι υπόλοιποι».

Ο Ρομπ Ράινερ, επιτυχημένος σκηνοθέτης και ηθοποιός, βρέθηκε νεκρός την Κυριακή το απόγευμα στο σπίτι του, στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Ήταν 36 χρόνια παντρεμένοι.

Η πρώτη έκρηξη του Τραμπ στο Truth Social ήταν τόσο προσβλητική, που χρειάστηκε να επιβεβαιωθεί ότι ήταν πραγματική και όχι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, σχολιάζει το CNN.

Η άρνησή του, μάλιστα, να αποκηρύξει αργότερα τις δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο «άνοιξε ένα παράθυρο» για να κοιτάξουμε στην τρέχουσα διάθεσή του, την εξασθενημένη πολιτική του κατάσταση και την επιδεινούμενη δημόσια συμπεριφορά του, μετά και την πρόσφατη προσβολή μιας γυναίκας δημοσιογράφου, την οποία αποκάλεσε «γουρουνάκι», σημειώνει το αμερικανό μέσο ενημέρωσης.

Το ζήτημα που ανακύπτει από τις επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του σκηνοθέτη της ταινίας «When Harry Met Sally» δεν είναι αν οι δηλώσεις του είναι εξαιρετικά προσβλητικές – είναι. Ούτε η πολιτική του πορεία φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα από αυτό. Η εξωφρενική του συμπεριφορά δεν τον έχει ποτέ ρίξει πολιτικά.

Το γεγονός ότι επιχειρεί να στρέψει την τραγωδία προς τον εαυτό του, ισχυριζόμενος ότι ο Ράινερ πέθανε εξαιτίας του θυμού που του προκάλεσε το «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ», δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν.

