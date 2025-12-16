Χαμός στις στάσεις λεωφορείων μετά το τεχνικό πρόβλημα στη Γραμμή 3 του Μετρό – «Δεν χωράνε όλοι οι επιβάτες» – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό έχει προκαλέσει η διακοπή κυκλοφορίας στη Γραμμή 3 του Μετρό, στο τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι επιβάτες του Μετρό αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν στην στάση «Εθνική Άμυνα» και από εκεί να μεταβούν με λεωφορεία στον προορισμό τους. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστρια του enikos.gr, στη Λεωφόρο Μεσογείων απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μπροστά από την Περιφέρεια Αττικής, επικρατεί το αδιαχώρητο.

Όπως αναφέρει η αναγνώστρια του enikos.gr, «Ο κόσμος δεν χωράει στα λεωφορεία, ειδικά όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο».

Δείτε φωτογραφίες: