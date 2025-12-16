Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Με στόχο την 10η νίκη τους στην Euroleague οι Πράσινοι

Την περιφερειακή άμυνά του θα προσπαθήσει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός και παράλληλα να πάει σε υψηλό σκορ, στο “ULKER SPORTS AND EVENT HALL” απέναντι στη Φενέρμπαχτσε(16/12, 19:45), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» μετρούν δύο διαδοχικές ήττες, από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο, αλλά η απόπειρα επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα… περνά από μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Φενέρμπαχτσε, έπειτα από μία… προβληματική εκκίνηση στη σεζόν, παραμένει αήττητη από την 9η αγωνιστική! Η τελευταία ήττα που υπέστη η ομάδα του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους κατεγράφη στην 8η αγωνιστική, όταν ηττήθηκε με 84-58 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Έκτοτε έχει πετύχει 6 διαδοχικές νίκες, ενώ ο αγώνας της με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική. Η τελευταία νίκης της τουρκικής ομάδας επετεύχθη στο Μονακό απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με 92-86 σε ένα “remake” του περσινού τελικού στο Άμπου Ντάμπι, με την ίδια… κατάληξη ως προς τον νικητή. Πρώτος σκόρερ της Φενέρ είχε αναδειχτεί ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ, με 24 πόντους κόντρα στους Μονεγάσκους. Οι Μέλι και Μπιρτς είχαν μαζέψει από 10 και 7 ριμπάουντ αντίστοιχα, ενώ 7 ασίστ είχε μοιράσει ο Ουέιντ Μπάλντγουιν.

Το θετικό για τους «πράσινους» είναι η αγωνιστική επιστροφή του Τσεντί Οσμάν, ο οποίος προπονήθηκε τόσο την Κυριακή (14/12) όσο και τη Δευτέρα (15/12).

Η Φενερμπαχτσέ, η οποία έχει αγώνα λιγότερο καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας της με τον Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική. δέχεται 79,1 πόντους μέσο όρο, είναι εξαιρετική στις αλλαγές στην άμυνα και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια καλή επιθετική βραδιά, έχοντας 88,7 πόντους μέσο όρο παραγωγικότητα.

Η Φενερμπαχτσέ έχει ρεκόρ 9-5 με αγώνα λιγότερο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-6.

Τον αγώνα Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός oρίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).