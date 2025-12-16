Tucker Genal: Αυτοκτόνησε ο διάσημος TikToker – Η συγκλονιστική ανάρτηση των αδελφών του

Σοκ στις ΗΠΑ, από την αυτοκτονία του διάσημου σταρ του TikTok, Tucker Genal, σε ηλικία 31 ετών. Οι αδελφοί του, Carson και Connor, επιβεβαίωσαν την τραγική είδηση τη Δευτέρα με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram τους.

«Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω. Ήσουν ο καλύτερος φίλος μου και ένας ακόμα καλύτερος μεγάλος αδελφός. Όλη μου τη ζωή σε θαύμαζα και προσπαθούσα να ακολουθήσω τα βήματά σου, γιατί ήσουν πάντα ο ήρωάς μου» αναφέρουν στα social media.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο και αυτό είναι ότι θα συνεχίσω να σε θαυμάζω για το υπόλοιπο της ζωής μου, μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Ήσουν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ και ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσε να έχει κανείς» προσθέτουν.

«Σ’ αγαπάμε και θα μας λείψεις για πάντα, Τάκερ» καταλήγουν οι αδελφοί του TikToker και ζητούν να σεβαστούν τα ΜΜΕ και οι φανς την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, καθώς «θρηνούν και αρχίζουν να προσαρμόζονται στη ζωή χωρίς τον Τακερ».

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από συντετριμμένους θαυμαστές, που είναι σε σοκ από την είδηση του θανάτου του Tucker. Ο Tucker ήταν γνωστός για τα διασκεδαστικά σκετς και τις προκλήσεις που έκανε με τους φίλους και τα αδέλφια του στο TikTok.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο Tucker πέθανε στην κατοικία του στις 11 Δεκεμβρίου από αυτοκτονία.