Tucker Genal: Αυτοκτόνησε ο διάσημος TikToker – Η συγκλονιστική ανάρτηση των αδελφών του

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Tucker Genal, tiktoker

Σοκ στις ΗΠΑ, από την αυτοκτονία του διάσημου σταρ του TikTok, Tucker Genal, σε ηλικία 31 ετών. Οι αδελφοί του, Carson και Connor, επιβεβαίωσαν την τραγική είδηση τη Δευτέρα με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram τους.

«Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω. Ήσουν ο καλύτερος φίλος μου και ένας ακόμα καλύτερος μεγάλος αδελφός. Όλη μου τη ζωή σε θαύμαζα και προσπαθούσα να ακολουθήσω τα βήματά σου, γιατί ήσουν πάντα ο ήρωάς μου» αναφέρουν στα social media.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο και αυτό είναι ότι θα συνεχίσω να σε θαυμάζω για το υπόλοιπο της ζωής μου, μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Ήσουν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ και ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσε να έχει κανείς» προσθέτουν.

«Σ’ αγαπάμε και θα μας λείψεις για πάντα, Τάκερ» καταλήγουν οι αδελφοί του TikToker και ζητούν να σεβαστούν τα ΜΜΕ και οι φανς την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, καθώς «θρηνούν και αρχίζουν να προσαρμόζονται στη ζωή χωρίς τον Τακερ».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carson Genal (@carsongenal)

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από συντετριμμένους θαυμαστές, που είναι σε σοκ από την είδηση του θανάτου του Tucker. Ο Tucker ήταν γνωστός για τα διασκεδαστικά σκετς και τις προκλήσεις που έκανε με τους φίλους και τα αδέλφια του στο TikTok.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο Tucker πέθανε στην κατοικία του στις 11 Δεκεμβρίου από αυτοκτονία.

 

@tuckergenal And free delivery 😂 @Connor Genal ♬ original sound – Tucker Genal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Νο1 άσκηση για σμιλεμένους γλουτούς – Την κάνετε στο σπίτι και διαρκεί 1 λεπτό

54χρονη που νόμιζε ότι είχε ιγμορίτιδα έλαβε διάγνωση για σπάνιο καρκίνο – Η συγκλονιστική μαρτυρία της

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή – Νέες κατηγορίες στις προσυμπληρωμένες

Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο...
07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ...
06:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόν...
06:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα