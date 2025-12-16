Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν

  • Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.
  • Η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας. Έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί εκεί.
  • Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, με τη νομαρχία να έχει θέσει σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.
Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν
Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας. Kατά τα πρώτα στοιχεία άλλοι πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.


Άλλοι δύο κάτοικοι, πιο ελαφριά τραυματίες, πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.

Κατά την νομαρχία, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτίρια.


Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε πως η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.

 

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

