Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας. Kατά τα πρώτα στοιχεία άλλοι πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

❗️⚠️🇫🇷 – A massive explosion rocked a residential building in Trévoux, in the Ain department north of Lyon, France, on December 15, 2025, around 5:30 p.m., apparently caused by a gas leak from a boiler in one of the apartments. The blast completely collapsed the building’s… pic.twitter.com/clH3OtTFJU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 15, 2025



Άλλοι δύο κάτοικοι, πιο ελαφριά τραυματίες, πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.

Κατά την νομαρχία, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτίρια.

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Une violente explosion s’est produite en fin d’après-midi (vers 17h30) dans un immeuble résidentiel de Trévoux près de Lyon L’explosion, probablement due à une fuite de gaz (liée à une chaudière selon les premières informations), a détruit une partie de… pic.twitter.com/8rxqrXs7Xw — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) December 15, 2025



Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε πως η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.