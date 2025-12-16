Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Οι ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, μέσω της πλατφόρμας Telegram. Η ανακοίνωση αφορά το ίδιο περιστατικό, το οποίο γνωστοποιήθηκε με επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις.

Ο δήμαρχος της Μόσχας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο όπου έπεσαν τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Πηγή: Reuters

07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

