Προϋπολογισμός 2026: Σήμερα η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή – Μέτρα για νέους, μεσαία τάξη και στεγαστικό

Έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα συνδέει το 2025 με το 2027 και την προοπτική του 2030 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του το απόγευμα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Απογευματινής», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μήνα-μήνα τα μέτρα που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού και τα οποία κατευθύνονται στη ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στους νέους και στις οικογένειες.

Στη σημερινή ομιλία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρξει ξεχωριστή αναφορά στη στέγαση όχι μόνο ως προς το πρόβλημα των νέων αλλά και ως βασικό έξοδο των νοικοκυριών. Έτσι, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει μερικές νέες πρωτοβουλίες που θα έρθουν να προστεθούν στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου» και το επίδομα ενοικίου.

Κατά πληροφορίες, η έκπληξη του Πρωθυπουργού στη σημερινή συζήτηση θα αφορά τη στεγαστική κρίση με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα.

Τι θα πει για τους αγρότες

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει αναφορά και στο αγροτικό ζήτημα. Θα εξειδικεύσει τα επιπλέον μέτρα στήριξης τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα με έμφαση στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών.

Επιπλέον εκτιμάται ότι θα αναφερθεί στο θέμα με την ενέργεια, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλότερης τιμής στο αγροτικό ρεύμα αλλά και στα καύσιμα και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, ενώ αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη του διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ωστόσο θα επιμείνει στην κόκκινη γραμμή της κυβέρνηση για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, κάτι που θεωρείται κομβικό για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέας, ενώ θα συνοψίσει όλες τις παρεμβάσεις που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

