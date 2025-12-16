Κυψέλη: Υπό κατάληψη το σχολείο που η 16χρονη μαχαίρωσε συμμαθήτριά της – Την είχαν διώξει από προηγούμενο

Υπό κατάληψη είναι το 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όπου χθες (15/12), μία 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μία 14χρονη κατά την διάρκεια του διαλείμματος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Όλη η σχολική κοινότητα είναι αναστατωμένη από το χθεσινό περιστατικό, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.

«Είδα τα κορίτσια να είναι σε ένα κύκλο. Η 16χρονη της φώναζε και της μιλούσε έντονα. Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της και τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, απ’ ότι είδα. Ήρθαν οι δάσκαλοι, τις πήραν στο γραφείο. Μετά ήρθε το 100 και το ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι στο Παίδων και το άλλο κορίτσι στην Αστυνομία», ανέφερε μαθήτρια του σχολείου.

«Είχε γίνει μία παρεξήγηση, ότι η 14χρονη είπε την 16χρονη πρεζού. Δεν την είχαμε δει καθόλου, ήταν η πρώτη της ημέρα. Ήταν κλεισμένη στην τουαλέτα, την έβγαλε η καθαρίστρια με τα χίλια ζόρια. Χτύπησε το κουδούνι, πήγε να πάει στο μάθημα, είδε την 14χρονη και την έβριζε. Δεν την άφηνε να μιλήσει και απλά έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη και τη μαχαίρωσε».

Σημειώνεται πως η 16χρονη μαθήτρια είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά στο προηγούμενο σχολείο που φοιτούσε.

Η 16χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η ανήλικη περίμενε την κατάλληλη στιγμή και μόλις είδε στις σκάλες την 14χρονη άρχισε να της φωνάζει και να την ρωτά γιατί την έβρισε. Έβγαλε το μαχαίρι και την τραυμάτισε.

Η δράστις, 16 ετών, πηγαίνει στην Γ’ γυμνασίου, έχει χάσει χρονιά, ενώ πέρυσι είχε μείνει στην ίδια τάξη λόγω απουσιών. Ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός και έχει ακόμη 3 αδέλφια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της είναι σε διάσταση, ενώ έχει συλληφθεί 3 φορές το 2025.

Αναλυτικά, στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη, με το παιδί τότε να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και να κάνει 5 ράμματα. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν η 16χρονη ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της Ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Μια εβδομάδα νωρίτερα την έδιωξαν από το προηγούμενό της σχολείο, καθώς έβαζε φωτιά σε κάδους, έβριζε τους καθηγητές και τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα, 2 ημέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι.

Στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ της απομάκρυνσής της, εκβιάζοντάς τους μέσω κοινωνικών δικτύων.