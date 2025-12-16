Κρίσιμη ημέρα για τους αγρότες: Σήμερα θα δώσουν την απάντησή τους στην κυβέρνηση μετά το νέο κάλεσμα για διάλογο

Την απάντησή τους στο νέο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο αναμένεται να δώσουν σήμερα (16/12) οι αγρότες, οι οποίοι θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα.

Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης κάλεσε σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.

Οι αγρότες φέρεται να αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται πως παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στις 6:30 το απόγευμα χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ένα από τα σενάρια που πλέον φαντάζει ιδιαίτερα πιθανό είναι ο επ’ αόριστον αποκλεισμός και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, ανοιχτές γέφυρες διαλόγου με τους αγρότες κρατά η κυβέρνηση, προχωρώντας σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε.

Απαράβατος όρος είναι οι να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επηρεαστούν άλλες κρίσιμες υποδομές από τις κινητοποιήσεις.

Οι εξαγγελίες Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης παρουσίασε τους άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν: