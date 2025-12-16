Οι αθλητικές μεταδόσεις 16/12/2025

Τα ματς Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια για τη Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/12/2025):

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σολνόκι – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Παρί – Μπαρτσελόνα Euroleague

