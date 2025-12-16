Ντόναλντ Τραμπ: Κατέθεσε αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά του BBC, για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες, Δευτέρα, αγωγή κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντας συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, με αφορμή επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του που, όπως υποστηρίζει, τον παρουσίαζαν να διέτασσε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το BBC τον δυσφήμησε, συνθέτοντας επιλεκτικά μέρη ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021. Όπως αναφέρει, το ρεπορτάζ περιλάμβανε αποσπάσματα στα οποία καλούσε τους υποστηρικτές του να πορευτούν προς το Καπιτώλιο και έλεγε «πολεμήστε με όλες σας τις δυνάμεις», ενώ παραλείφθηκε τμήμα της ομιλίας στο οποίο καλούσε σε ειρηνική διαμαρτυρία. Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη επεξεργασία δημιούργησε λανθασμένη και επιβαρυντική εικόνα.

Η αγωγή αναφέρει ακόμη ότι το BBC παραβίασε νόμο της Φλόριντα, ο οποίος απαγορεύει παραπλανητικές και άδικες εμπορικές πρακτικές. Για τον λόγο αυτό, ο Τραμπ ζητά 5 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο.

Από την πλευρά του, το BBC έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ, παραδέχτηκε σφάλμα στην κρίση του και αναγνώρισε ότι η επεξεργασία των αποσπασμάτων δημιούργησε λανθασμένη εντύπωση πως υπήρξε άμεση έκκληση για βίαιες ενέργειες. Παράλληλα, ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει δηλώσει ότι δεν υφίσταται νομική βάση για την αγωγή.

Στην αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, ο Τραμπ αναφέρει ότι το BBC, παρά τη συγγνώμη του, «δεν έχει δείξει πραγματική μεταμέλεια για τις παραβάσεις του», ούτε έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές που θα απέτρεπαν μελλοντικές δημοσιογραφικές καταχρήσεις.

Νομικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο επισημαίνουν ότι το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους τηλεοπτικής άδειας, γεγονός που καθιστά πολιτικά ευαίσθητο το ενδεχόμενο καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στον Τραμπ. Την ίδια στιγμή, οι δικηγόροι του Τραμπ και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι «δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επικοινωνία από τους δικηγόρους του Προέδρου Τραμπ μέχρι στιγμής. Η θέση μας παραμένει η ίδια», ενώ ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν απάντησε εκ νέου μετά την κατάθεση της αγωγής.

Η υπόθεση συνδέεται με το ντοκιμαντέρ «Panorama», το οποίο προβλήθηκε λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024 και οδήγησε το BBC σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των 103 ετών ιστορίας του. Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι δεν θα επαναλάβει το ντοκιμαντέρ σε καμία από τις πλατφόρμες του, ενώ η διαμάχη γύρω από το επίμαχο απόσπασμα είχε ως αποτέλεσμα τις παραιτήσεις δύο ανώτερων στελεχών.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη φήμη και τα οικονομικά του, την ώρα που το ντοκιμαντέρ τέθηκε υπό αυστηρό έλεγχο μετά τη διαρροή εγγράφου από εξωτερικό σύμβουλο προτύπων του BBC. Το έγγραφο εξέφραζε ανησυχίες για την επεξεργασία του υλικού, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για πολιτική μεροληψία στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Τραμπ ενδέχεται να προσέφυγε στα αμερικανικά δικαστήρια, καθώς στη Βρετανία οι αγωγές για δυσφήμιση πρέπει να κατατίθενται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση, προθεσμία που έχει λήξει για το επεισόδιο του «Panorama». Νομικοί ειδικοί αναφέρουν ότι το BBC θα μπορούσε να υποστηρίξει πως το ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά αληθές και ότι οι επιλογές επεξεργασίας δεν δημιούργησαν ψευδή εντύπωση ούτε προκάλεσαν βλάβη στη φήμη του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως τα CBS και ABC, έχουν συμβιβαστεί με τον Τραμπ, όταν εκείνος τους μήνυσε μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγές κατά των New York Times, της Wall Street Journal και μιας εφημερίδας στην Αϊόβα, με τα συγκεκριμένα μέσα να αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία.

Το χρονικό της υπόθεσης συνδέεται άμεσα με την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021, η οποία είχε στόχο να εμποδίσει το Κογκρέσο από το να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020 έναντι του Τραμπ.

Πηγή: Reuters