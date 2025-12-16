Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη: Η viral χορεύτρια της Ρίας Ελληνίδου μίλησε για την επιτυχία της και την κακοποιητική σχέση που είχε

Η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη, η viral χορεύτρια που έκλεψε τις εντυπώσεις σε εμφάνισή της με τη Ρία Ελληνίδου, βρέθηκε στον καναπέ του «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1 και μίλησε για την πορεία της στον χορό, τις συνεργασίες της στον χώρο της μουσικής και τη κακοποιητική σχέση που είχε στο παρελθόν.

Η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη περιέγραψε τη σχέση της με τον χορό και τη σκηνή, τονίζοντας ότι η αγάπη της για αυτόν τον χώρο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. «Ο πατέρας μου μου λέει πως δεν είμαι προκλητική γιατί αυτό που βγάζω είναι γλυκό και βγαίνει καλοπροαίρετα από μέσα μου, δεν είναι πρόστυχο. Κάνω χορό από 6 χρονών κι ακόμα συνεχίζω να μαθαίνω. Σαν χορεύτρια δεν είχα κάποιο στόχο να χορέψω σε κάποιο σόου. Μου άρεσε πάντα η σκηνή κι ήθελα να δουλέψω με καλλιτέχνες και να ξεκινήσω να δουλεύω σε αυτόν τον χώρο. Όταν το δοκίμασα, είπα “εδώ ανήκω”».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον Πέτρο Ιακωβίδη, ξεκαθαρίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για εκείνη το περιβάλλον εργασίας. «Δεν αφήνω τον Πέτρο Ιακωβίδη με τίποτα. Θέλω να είμαι σε έναν χώρο που νιώθω καλά κι ο Πέτρος μας το προσφέρει αυτό στο μαγαζί».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε σε πιο προσωπικά ζητήματα, με τη Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη να αναφέρεται στη χειριστική σχέση που είχε στο παρελθόν και στον τρόπο που αυτή επηρέασε τη σχέση της με την οικογένειά της. «Το διάστημα που ήμουν σε μια κακοποιητική σχέση, δεν μιλούσα με τους γονείς μου γιατί δεν ήθελα να τους στενοχωρώ με όσα περνούσα. Η μητέρα μου πήγε σε ψυχολόγο για να με διαχειριστεί σωστά. Ο χειριστικός σύντροφος σε φέρνει σιγά σιγά κοντά του και σε απομακρύνει από το περιβάλλον σου. Φεύγεις δύσκολα από αυτή τη σχέση γιατί φοβάσαι. Το συνηθίζεις».