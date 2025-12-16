Serie A: O Γουέσλι Φράνκα επανάφερε τη Ρόμα στις νίκες, 1-0 την Κόμο του Τάσου Δουβίκα

Σύνοψη από το

  • Η Ρόμα άφησε πίσω της τις δύο συνεχόμενες ήττες και επικράτησε δύσκολα της Κόμο με 1-0 στο «Ολίμπικο», ρίχνοντας την αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Serie A.
  • Η νίκη επέτρεψε στους Ρωμαίους να κρατηθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας και να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή στους τρεις βαθμούς, με τον Γουέσλι Φράνκα να βρίσκει δίχτυα στο 61ο λεπτό.
  • Από την πλευρά της Κόμο, ο Τάσος Δουβίκας πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 37ο λεπτό, όμως δεν κατάφερε να φανεί επιθετικά, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η Ρόμα άφησε πίσω της τις δύο συνεχόμενες ήττες από τη Νάπολι και την Κάλιαρι –και οι δύο με 1-0– και πήρε ξανά τα πάνω της, επικρατώντας δύσκολα της Κόμο με 1-0 στο «Ολίμπικο», στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Serie A. Η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας πήρε αυτό που ήθελε σε ένα σφιχτό ματς, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα επιστροφής μετά το αρνητικό της σερί.

Η νίκη αυτή επέτρεψε στους Ρωμαίους να κρατηθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας και ταυτόχρονα να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή και την Ίντερ στους τρεις βαθμούς. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έπαιξαν με υπομονή και περίμεναν τη σωστή στιγμή για να χτυπήσουν.

Αυτή ήρθε στο 61ο λεπτό, όταν ο Γουέσλι Φράνκα βρήκε δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι. Από την πλευρά της Κόμο, ο Τάσος Δουβίκας πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 37ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Ντιαό, όμως δεν κατάφερε να φανεί επιθετικά, με το 1-0 να μένει μέχρι το φινάλε.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ
Λέτσε – Πίζα 1-0
Τορίνο – Κρεμονέζε 1-0
Πάρμα – Λάτσιο 0-1
Αταλάντα – Κάλιαρι 2-1
Μίλαν – Σασουόλο 2-2
Φιορεντίνα – Βερόνα 1-2
Ουντινέζε – Νάπολι 1-0
Τζένοα – Ίντερ 1-2
Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1
Ρόμα – Κόμο 1-0

