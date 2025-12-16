Παύλος Μαρινάκης: Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε ποτέ – Κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση απηύθυνε από την πρώτη στιγμή πρόταση διαλόγου προς τους αγρότες, ενώ ο διάλογος αυτός δεν σταμάτησε ποτέ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή Press Talk στο ERTnews.

Ο κ. Μαρινάκης έθεσε συνολικά το πλαίσιο των κυβερνητικών θέσεων, αναφερόμενος τόσο στον διάλογο με τον πρωτογενή τομέα όσο και στο ζήτημα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, στις δημοσιονομικές δυνατότητες και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, όταν ρωτήθηκε για το αίτημα των αγροτών να μην μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως τόνισε, «Το ζήτημα της μεταφοράς, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ταυτοτικό ζήτημα. Όποιος λέει όχι, στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνει ότι ήρθε η Ευρώπη και μας είπε ότι βάλτε όρια, κάντε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, όπως κάνατε σε άλλους τομείς. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόβλημα να πει ότι, όπως κατάφερε να περάσει μεγάλες αλλαγές αλλού, στον ΟΠΕΚΕΠΕ άργησε», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας στη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή, παρά τις όποιες αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μη διαπραγματεύσιμη. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για τον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι «Η πρόταση για διάλογο απευθύνθηκε από την πρώτη στιγμή. Στην πραγματικότητα, ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ. Πιο σημαντική από την ειλικρινή διάθεση για διάλογο είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει τα αιτήματα, όταν υπάρχουν τα χρήματα, όταν υπάρχουν δυνατότητες, σε πράξη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση «έχει κάνει πράξη διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα», επισημαίνοντας πως τα διαθέσιμα κονδύλια είναι συγκεκριμένα και πως οι δυνατότητες έχουν όρια. Όπως εξήγησε, όσα αιτήματα συζητηθούν για το σύνολο του πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα θα είναι εκείνα που «δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν θα επιβαρύνουν δηλαδή τους υπόλοιπους φορολογημένους».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε απάντηση, μετά από δεκαετίες, σε δύο από τα μεγαλύτερα, αν όχι στα μεγαλύτερα, αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων: φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο». Όσον αφορά το ρεύμα, σημείωσε ότι δόθηκε μία δεκαετής λύση, διάρκειας 2+8 ετών, τονίζοντας πως «Αυτό το οποίο ζητούν στην πραγματικότητα οι αγρότες είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή και μία επέκταση αυτής της ευνοϊκότερης λύσης των δύο πρώτων ετών στον χρόνο», ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «στα όρια των αντοχών και χωρίς αυτό να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και τους Έλληνες φορολογούμενους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας πως «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι όταν έρθει η ώρα του διαλόγου και όταν οι αγρότες προσέλθουν στην κυβέρνηση, «θα προταθεί κάτι καλύτερο». Παράλληλα, επισήμανε ότι η πόρτα του πρωθυπουργού είναι πάντοτε ανοιχτή «όχι μόνο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά και με τους εκπροσώπους εργαζομένων».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στα αιτήματα «με σεβασμό», τονίζοντας πως δεν μπορεί να λέει κανείς ναι σε όλα μόνο και μόνο για να είναι αρεστός. Όπως σημείωσε, υπάρχουν αιτήματα που μπορούν να συζητηθούν και κάποια στα οποία μπορούν να υπάρξουν τεχνικές διευκολύνσεις, ωστόσο υπάρχουν και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν «γιατί είναι μαξιμαλιστικά, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά». Χαρακτηριστικά, ανέφερε ως παράδειγμα τον διπλασιασμό των συντάξεων, επισημαίνοντας ότι «ο διπλασιασμός των συντάξεων είναι μία ουτοπική απαίτηση», ενώ κατέληξε με αιχμές προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «δεν βρέθηκε ένα κόμμα να πει, από τα 30 αιτήματα, για παράδειγμα, αυτά τα 10 δεν μπορούν να γίνουν».