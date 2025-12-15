Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Θλίψη για τα 15 θύματα – Οργή στην εβραϊκή κοινότητα που προειδοποιούσε επί δύο χρόνια

Λίγες ώρες μετά από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, ο θυμός στην συναγωγή Caulfield Shule, στην Μελβούρνη, ήταν εσωτερικευμένος. Για δύο χρόνια –και σε ορισμένες περιπτώσεις για πολύ περισσότερο– οι Εβραίοι στην Αυστραλία, προειδοποιούσαν ότι το δηλητήριο του αντισημιτισμού διείσδυε βαθιά στην κοινωνία μας και ότι τα μισαλλόδοξα tweet, τα γκράφιτι ή τα συνθήματα σε μια διαδήλωση μπορούσαν να μετασταθούν σε φονική επίθεση.

Ακούγονταν μισαλλόδοξα συνθήματα από τα σκαλιά της Όπερας. Εβραίοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοί γίνονταν στόχος κακόβουλων αποκαλύψεων προσωπικών τους στοιχείων. Άνθρωποι πορεύονταν στους δρόμους των πόλεων φωνάζοντας «Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα». Έγιναν εμπρησμοί συναγωγών και αυτοκινήτων Εβραίων.

Η ειδική απεσταλμένη του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, για τον αντισημιτισμό, Τζίλιαν Σίγκαλ, κατέθεσε έκθεση που περιέγραφε το πρόβλημα και τον καλύτερο τρόπο εξάλειψής του μέσω πολιτισμικών αλλαγών στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά ήταν προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν, γράφει η The Sydney Morning Herald.

Ανενεργή η έκθεση Σιγκάλ

«Μας προειδοποίησαν, αλλά είτε δεν τους πιστέψαμε είτε δεν θέλαμε να ακούσουμε», σχολιάζει η αυστραλιανή εφημερίδα. «Νομίζω απλώς ότι κανείς δεν το πήρε αρκετά σοβαρά», δήλωσε η Σίγκαλ.

Η έκθεσή της, σχεδόν πέντε μήνες μετά τη δημοσίευσή της, παραμένει ανενεργή, παρά το γεγονός ότι ο γενικός διευθυντής της ASIO, Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε φέτος στο κοινοβούλιο ότι ο αντισημιτισμός αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της υπηρεσίας του, λόγω του πραγματικού και άμεσου κινδύνου για ανθρώπινες ζωές.

15 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, μεταξύ αυτών και ένα κορίτσι 10 ετών, που σκοτώθηκε από ενόπλους σε εορτασμό του Χανουκά στην παραλία Bondi, σε αυτό που διερευνάται ως η χειρότερη τρομοκρατική επίθεση με μαζικά θύματα σε αυστραλιανό έδαφος.

Όταν οι Εβραίοι ηγέτες συναντήθηκαν στη Συναγωγή Caulfield Hebrew Congregation στη Μελβούρνη το πρωί της Δευτέρας, η θλίψη τους ήταν αναμεμειγμένη με πύρινη οργή. «Έπαθα σοκ από το επίπεδο του θυμού μέσα στην κοινότητα», δήλωσε ο Τζέρεμι Λάιμπλερ, πρόεδρος της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας.

«Όταν μιλάμε για το ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή τη φρικτή επίθεση, είναι απολύτως σαφές ότι η ευθύνη ανήκει στους δράστες και, αν υπήρχαν άνθρωποι που τους έστειλαν ή τους χρηματοδότησαν, σε εκείνα τα άτομα ή τις ομάδες. Όμως δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον που επέτρεψαν στη δαιμονοποίηση, το μίσος και τον αντισημιτισμό να ανθίσουν πριν από αυτή την επίθεση. Οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες φέρουν ευθύνη», είπε.

Οικοσύστημα μίσους που αφέθηκε να σαπίσει

Η Λιόρα Μίλερ, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εβραίων Γυναικών της Αυστραλίας, περιέγραψε ένα οικοσύστημα μίσους που αφέθηκε να σαπίσει. «Έχουμε δει διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, για δύο χρόνια, με συνθήματα όπως “Παγκοσμιοποιείστε την Ιντιφάντα” και “Από το ποτάμι ως τη θάλασσα”. Αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Ο Ντάνιελ Ράμπιν, ανώτερος ραβίνος στο Caulfield Shule, είπε ότι όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Αυστραλία ως φοιτητής, η χώρα έμοιαζε με εβραϊκό παράδεισο – μια σύγχρονη, πλουραλιστική κοινωνία φαινομενικά απαλλαγμένη από αντισημιτισμό, όπου οι Εβραίοι γίνονταν θερμά δεκτοί σχεδόν σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Είπε ότι ως Σιωνιστής, σήμερα τον έχουν αποκαλέσει τρομοκράτη και γουρούνι και του έχουν πει ότι αξίζει να πεθάνει.

«Πώς επιτρέπεται αυτό;» ρώτησε. «Είναι εντάξει να με βλάπτουν επειδή πιστεύω σε μια εβραϊκή πατρίδα; Κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Το να γνωρίζεις ότι σήμερα μια οικογένεια πενθεί το 10χρονο παιδί της εξαιτίας ενός μίσους που αφέθηκε να εξαπλωθεί στη χώρα μας είναι ασυγχώρητο. Ήλπιζα ότι ο εμπρησμός των συναγωγών θα ήταν σημείο καμπής. Αυτό πρέπει να είναι σημείο καμπής για όλους μας».

Ένα μίσος που αφέθηκε να εξαπλωθεί

Αυτή είναι η κύρια κατηγορία κατά του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, της υπουργού Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, των πολιτειακών ηγετών στη Βικτώρια και τη Νέα Νότια Ουαλία, των πρυτάνεων πανεπιστημίων που επί εβδομάδες ανέχθηκαν διαδηλώσεις, και των ηγετών συνδικάτων και πολιτιστικών θεσμών που αδυνατούσαν να καταγγείλουν τη μισαλλοδοξία στις ίδιες τους τις τάξεις.

Η κατηγορία αυτή διατυπώνεται με δύναμη από τον Συνασπισμό, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση στην Καμπέρα και στη Βικτώρια, τις δύο πολιτείες όπου ζουν σχεδόν όλοι οι Εβραίοι της Αυστραλίας.

Ο Τζέιμς Πάτερσον, φιλελεύθερος γερουσιαστής με στενούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα, δήλωσε ότι όπως η σφαγή στο Πορτ Άρθουρ άλλαξε την Αυστραλία για πάντα, έτσι πρέπει να συμβεί και με την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι. «Ένα παιδί 10 ετών δολοφονήθηκε. Ένας ραβίνος δολοφονήθηκε. Ένας άνθρωπος που επέζησε του Ολοκαυτώματος, που επέζησε της ναζιστικής Γερμανίας, που έκανε την Αυστραλία σπίτι του, δολοφονήθηκε», είπε ο Πάτερσον. «Και η εβραϊκή κοινότητα είναι εξοργισμένη που οι προειδοποιήσεις της δεν ελήφθησαν υπόψη, ότι δεν ακολούθησαν πράξεις μετά τις τόσες υποδείξεις των τελευταίων δύο ετών.

Συλλογική δράση

Αυτό που περιέγραψε η Σίγκαλ όταν δημοσιεύθηκε η έκθεσή της τον Ιούλιο ήταν ξεκάθαρο: η Αυστραλία πρέπει να δράσει συλλογικά. «Όταν βλέπουμε τον λόγο μίσους να μετατρέπεται σε πράξη μίσους και μαζική δολοφονία, είναι αυτονόητο ότι, ως κοινότητα, δεν έχουμε κάνει αρκετά», είπε.

«Η επίθεση κατά των Εβραίων είναι το πρώτο στάδιο επίθεσης κατά της δημοκρατίας και κατά άλλων κοινοτήτων. Αυτό αφορά το μέλλον της χώρας, την κοινωνική συνοχή και τον τρόπο ζωής μας. Αν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στην παραλία Μπόντι για να γιορτάσεις μια γιορτή όπου το φως νικά το σκοτάδι, τότε πρόκειται για μια μεγάλη τραγωδία για το αυστραλιανό έθνος».

Τη Δευτέρα το βράδυ, στην πλατεία Federation της Μελβούρνης, ο ραβίνος Γκάμπι Κάλτμαν άναψε το πρώτο κερί στην μενορά, για το Χανουκά, σε μια πράξη που χαρακτήρισε χειρονομία αλληλεγγύης και πρόκλησης. «Αυτή είναι πλέον μια εντελώς διαφορετική Αυστραλία», είπε. «Η αθωότητα είχε χαθεί. Τώρα έχει συντριβεί».