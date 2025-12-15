Axios: Αυστηρό μήνυμα του Λευκού Οίκου στον Νετανιάχου για τη δολοφονία διοικητή της Χαμάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πηγή: ΕΡΑ

Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι η δολοφονία ενός κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας που διαμεσολάβησε ο Πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Το οργισμένο μήνυμα από το Λευκό Οίκο έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου σχετικά με το επόμενο στάδιο της συμφωνίας για την λήξη του πολέμου στη Γάζα και την ευρύτερη περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν εκφράσει μεγάλη απογοήτευση για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Mar-a-Lago στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Ράεντ Σαάντ, αναπληρωτή διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε συνολικά τέσσερα άτομα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: «Αν θέλεις να καταστρέψεις τη φήμη σου και να δείξεις ότι δεν τηρείς τις συμφωνίες, κάνε το, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψεις τη φήμη του Προέδρου Τραμπ αφού αυτός διαμεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα», είπε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος, αλλά υποστήριξε ότι το μήνυμα ήταν ηπιότερο — ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» θεωρούν την ενέργεια παραβίαση της εκεχειρίας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επαναφέροντας τη λαθρεμπορία όπλων, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Η δολοφονία του Ράεντ Σαάντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν καθημερινά για να παραβιάζει τη συμφωνία και να ανανεώνει τις συγκρούσεις, έγινε σε αντίδραση αυτών των παραβιάσεων και είχε στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή με γνώση δήλωσαν στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος ανησυχεί όλο και περισσότερο για τη βία των εποίκων κατά των Παλαιστινίων και για ό,τι θεωρεί ισραηλινές προκλήσεις. Πιστεύουν ότι οι πολιτικές του Ισραήλ δημιουργούν ένα κλίμα που βλάπτει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να επεκτείνουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία.

«Οι ΗΠΑ δεν ζητούν από τον Νετανιάχου να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Του ζητάμε να μην προβεί σε ενέργειες που στον αραβικό κόσμο θεωρούνται προκλήσεις», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

πηγή: Axios, ΕΡΤ

