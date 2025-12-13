Ισραήλ: Βομβάρδισε την Πόλη της Γάζας – Νεκρός ο Νο2 στην ηγεσία της Χαμάς

  • Το Ισραήλ εξουδετέρωσε σήμερα τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ραντ Σαάντ, με στοχευμένο πλήγμα στην Πόλη της Γάζας. Ο Σαάντ φέρεται να είναι Νο 2 στην ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης.
  • Ο Σαάντ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ενώ οδηγούσε κατά μήκος της παραλιακής οδού Ρασίντ, μαζί με άλλα τρία άτομα. Η επίθεση αποτελεί προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
  • Ο ανώτερος διοικητής ήταν επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για την επίθεση, σύμφωνα με τον Barak Ravid της Axios.
Enikos Newsroom

Το Ισραήλ εξουδετέρωσε σήμερα τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαΐντ με στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές. Αρχικά ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα με στόχο ανώτατο στέλεχος της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Στην συνέχεια το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ο ανώτερος διοικητής της Χαμάς, Ραντ Σαάντ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας το απόγευμα του Σαββάτου.  Ο Σαάντ, ο οποίος φέρεται να είναι Νο 2 στην ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης, έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος της παραλιακής οδού Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με άλλα τρία άτομα. Η επίθεση αποτελεί προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Σαάντ ήταν επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Barak Ravid της Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για την επίθεση.

