Ισραήλ: Βομβάρδισε την Πόλη της Γάζας – Νεκρός ο Νο2 στην ηγεσία της Χαμάς

Το Ισραήλ εξουδετέρωσε σήμερα τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαΐντ με στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές. Αρχικά ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα με στόχο ανώτατο στέλεχος της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Στην συνέχεια το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ο ανώτερος διοικητής της Χαμάς, Ραντ Σαάντ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Σαάντ, ο οποίος φέρεται να είναι Νο 2 στην ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης, έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος της παραλιακής οδού Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με άλλα τρία άτομα. Η επίθεση αποτελεί προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Σαάντ ήταν επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Barak Ravid της Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για την επίθεση.