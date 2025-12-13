Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους;»

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου, το καλοκαίρι του 2024 ανακοίνωσαν την απόφασή τους να χωρίσουν. Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί για πολλά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων απέκτησαν και ένα παιδί. Απ’ όταν έγινε γνωστό το γεγονός πως πλέον δεν συμπορεύονται, μεγάλη μερίδα του κόσμου ενδιαφέρεται να μάθει για το πώς είναι οι ζωές τους πια, αλλά και για το πώς είναι η μεταξύ τους σχέση.

Οι δημοσιογράφοι συνάντησαν τον ηθοποιό σε έξοδό του, και εκείνος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του με συγκεκριμένες ερωτήσεις που δέχεται μετά τον χωρισμό του. Ακόμα, τόνισε το πόσο σέβεται τα χρόνια που έζησε με την Μαρία Κορινθίου, καθώς και το παιδί τους.

Σχετικά με τις ερωτήσεις που δέχεται για τον χωρισμό του και την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Αϊβάζης ανέφερε πως: «Χωρίζεις, σε ρωτάνε γιατί χώρισες. Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους που χώρισα; Θα τους αντέξεις ή εγώ θα αντέξω να στους πω; Με ρωτάς αν είμαι με κάποιον, δεν θέλω να πω!».

Όταν δημοσιογράφος υπογράμμισε πως “εσύ διδάσκεις πολιτισμό με την Μαρία”, ο ηθοποιό απάντησε: «Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος και ερωτευμένος με μια γυναίκα. Και έχω ένα παιδί!».