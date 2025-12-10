Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: «Ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν – Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές»

  • Ο Γιάννης Αϊβάζης συναντήθηκε με δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στις επικείμενες γιορτές των Χριστουγέννων, ξεκαθαρίζοντας τις σχέσεις του με τη Μαρία Κορινθίου. Ο ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν. Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές».
  • Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές για τον Γιάννη Αϊβάζη, ο οποίος δήλωσε ότι θα ξεκουραστεί και θα τα περάσει με την κόρη του.
  • Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου ήταν μαζί για 16 χρόνια και δημοσιοποίησαν την απόφασή τους να χωρίσουν το καλοκαίρι του 2024. Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός ανέφερε: «Μόνος μου είμαι, περνάω πάρα πολύ όμορφα!».
Τον Γιάννη Αϊβάζη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Ο επιτυχημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο των Χριστουγέννων, που πλησιάζει, και στα σχέδιά του για τότε. Μάλιστα, ρωτήθηκε για το αν θα κάνει ρεβεγιόν με την Μαρία Κορινθίου, με τον καλλιτέχνη να απαντά αρνητικά και να σημειώνει πως οι ζωές τους πλέον δεν είναι κοινές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου ήταν μαζί για 16 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων απέκτησαν και την κόρη τους. Οι δύο ηθοποιοί δημοσιοποίησαν την απόφασή τους να χωρίσουν, το καλοκαίρι του 2024.

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Ξεκούραση, με την Ισμηνού μαζί, μια χαρά!», είπε στην αρχή.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα κάνει ρεβεγιόν με την Μαρία Κορινθίου, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν. Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές».

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Αϊβάζης εξήγησε ότι: «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Αυτή την στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος, να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Μόνος μου είμαι, περνάω πάρα πολύ όμορφα!».

