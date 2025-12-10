Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: «Ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν – Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές»

Τον Γιάννη Αϊβάζη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Ο επιτυχημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο των Χριστουγέννων, που πλησιάζει, και στα σχέδιά του για τότε. Μάλιστα, ρωτήθηκε για το αν θα κάνει ρεβεγιόν με την Μαρία Κορινθίου, με τον καλλιτέχνη να απαντά αρνητικά και να σημειώνει πως οι ζωές τους πλέον δεν είναι κοινές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου ήταν μαζί για 16 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων απέκτησαν και την κόρη τους. Οι δύο ηθοποιοί δημοσιοποίησαν την απόφασή τους να χωρίσουν, το καλοκαίρι του 2024.

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Ξεκούραση, με την Ισμηνού μαζί, μια χαρά!», είπε στην αρχή.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα κάνει ρεβεγιόν με την Μαρία Κορινθίου, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν. Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές».

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Αϊβάζης εξήγησε ότι: «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Αυτή την στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος, να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Μόνος μου είμαι, περνάω πάρα πολύ όμορφα!».