Βασίλης Μπισμπίκης: Η αποθεωτική ανάρτηση για την Δέσποινα Βανδή – «Θεά μου»

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πορεύονται μαζί σε αυτή τη ζωή εδώ και τέσσερα χρόνια, και είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με τους θαυμαστές τους να περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση, αλλά και ανάρτηση στο Instagram, στο οποίο και οι δύο διατηρούν ενεργά προφίλ.

Σε λίγες ημέρες, η Δέσποινα Βανδή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν πρεμιέρα στο «Κέντρο Αθηνών». Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε σε μία από τις πρόβες της αγαπημένης ερμηνεύτριας στο νυχτερινό μαγαζί, και με ανάρτησή του στο Instagram προφίλ του, την αποθέωσε.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός δημοσίευσε, με την μορφή του story, μία φωτογραφία της συντρόφου του από τις πρόβες, και έγραψε: «Θεά μου».

Μιλώντας πριν από σχεδόν ένα χρόνο στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η Δέσποινα Βανδή είχε εξομολογηθεί πως: «Ο Βασίλης ήρθε σε μια περίοδο που δεν έψαχνα καν αυτό που αναζητούσα! Πραγματικά δηλαδή ήταν κεραυνός εν αιθρία όταν μου ήρθε.

Τον είδα πρώτη φορά στο θέατρο, στην παράσταση “Άνθρωποι και ποντίκια”. Δεν το έπαθα όμως εκεί για να πω την αλήθεια. Μετά τον κάλεσα και γω κάπου που τραγουδούσα και όταν τον είδα είπα “Χριστέ μου” και πρώτη φορά με “βάρεσε” κατευθείαν. Δεν ήξερα τίποτα για τον Βασίλη, καθόλου!».

«Είμαστε δυο άνθρωποι που είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί, νιώθουν απόλυτη ζεστασιά οι ψυχές μας και γαληνεύει ο ένας με τον άλλον… Ο Βασίλης για μένα είναι ευλογία το ότι ήρθε στη ζωή μου! Ευλογία! Το αύριο δεν το ξέρει κανείς, αλλά ο Βασίλης είναι ευλογία που ήρθε στη ζωή μου», είχε τονίσει η καλλιτέχνις.