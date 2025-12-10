Βασίλης Μπισμπίκης: Η αποθεωτική ανάρτηση για την Δέσποινα Βανδή – «Θεά μου»

Σύνοψη από το

  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με ανάρτησή του στο Instagram, ενόψει της πρεμιέρας της ερμηνεύτριας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών».
  • Ο επιτυχημένος ηθοποιός δημοσίευσε, με την μορφή story, μία φωτογραφία της συντρόφου του από τις πρόβες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θεά μου».
  • Η Δέσποινα Βανδή είχε εξομολογηθεί παλαιότερα πως ο Βασίλης Μπισμπίκης ήρθε σε μια περίοδο που «δεν έψαχνα καν αυτό που αναζητούσα» και πως είναι «ευλογία» για τη ζωή της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης
Φωτογραφία: desp1navandi/ Instagram

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πορεύονται μαζί σε αυτή τη ζωή εδώ και τέσσερα χρόνια, και είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με τους θαυμαστές τους να περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση, αλλά και ανάρτηση στο Instagram, στο οποίο και οι δύο διατηρούν ενεργά προφίλ.

Σε λίγες ημέρες, η Δέσποινα Βανδή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν πρεμιέρα στο «Κέντρο Αθηνών». Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε σε μία από τις πρόβες της αγαπημένης ερμηνεύτριας στο νυχτερινό μαγαζί, και με ανάρτησή του στο Instagram προφίλ του, την αποθέωσε.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός δημοσίευσε, με την μορφή του story, μία φωτογραφία της συντρόφου του από τις πρόβες, και έγραψε: «Θεά μου».

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή

Μιλώντας πριν από σχεδόν ένα χρόνο στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η Δέσποινα Βανδή είχε εξομολογηθεί πως: «Ο Βασίλης ήρθε σε μια περίοδο που δεν έψαχνα καν αυτό που αναζητούσα! Πραγματικά δηλαδή ήταν κεραυνός εν αιθρία όταν μου ήρθε.

Τον είδα πρώτη φορά στο θέατρο, στην παράσταση “Άνθρωποι και ποντίκια”. Δεν το έπαθα όμως εκεί για να πω την αλήθεια. Μετά τον κάλεσα και γω κάπου που τραγουδούσα και όταν τον είδα είπα “Χριστέ μου” και πρώτη φορά με “βάρεσε” κατευθείαν. Δεν ήξερα τίποτα για τον Βασίλη, καθόλου!».

«Είμαστε δυο άνθρωποι που είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί, νιώθουν απόλυτη ζεστασιά οι ψυχές μας και γαληνεύει ο ένας με τον άλλον… Ο Βασίλης για μένα είναι ευλογία το ότι ήρθε στη ζωή μου! Ευλογία! Το αύριο δεν το ξέρει κανείς, αλλά ο Βασίλης είναι ευλογία που ήρθε στη ζωή μου», είχε τονίσει η καλλιτέχνις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πληρωμές και ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του έτους – Συνολική καταβ...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 26 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ναταλία Δραγούμη για τα social media: «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ, είναι άσχημα πεσίματα…»

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν η Ναταλία Δραγούμη. Κατά τη διά...
18:45 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Τσακώθηκα με το ChatGPT πάρα πολύ άσχημα

Την περιπέτειά της με το κομμάτι της τεχνολογίας, περιέγραψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στην έναρξη τ...
17:42 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δήμος Αναστασιάδης: Η εξομολόγηση για την Τζένη Θεωνά – «Είναι πάρα πολλά πράγματα για εμένα, την θαυμάζω πάρα πολύ»

Ο Δήμος Αναστασιάδης έδωσε συνέντευξη στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για την εκπομπή της Κατερίνας...
16:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δάφνη Καραβοκύρη για Τζένη Μελιτά: «Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, το έχω πει και στην ίδια»

Τον Δεκέμβρη του 2021 έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ η ψυχαγωγική εκπομπή «Κυψέλη», με την Τζένη Μελι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα