Δάφνη Καραβοκύρη για Τζένη Μελιτά: «Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, το έχω πει και στην ίδια»

Σύνοψη από το

  • Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για την περίοδο της «Κυψέλης», επιβεβαιώνοντας ότι «δεν είχε περάσει πολύ καλά» με την Τζένη Μελιτά.
  • Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι είχαν «εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών», τονίζοντας πως «δεν μπορεί να με φέρεις προ τετελεσμένων».
  • Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Τζένης Μελιτά ως «άσχημη» και αποκάλυψε πως «το έχω πει και στην ίδια», δηλώνοντας ότι θα ήθελε μια συζήτηση μαζί της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δάφνη Καραβοκύρη
Φωτογραφία: Instagram/korikaravokiri

Τον Δεκέμβρη του 2021 έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ η ψυχαγωγική εκπομπή «Κυψέλη», με την Τζένη Μελιτά, την Δάφνη Καραβοκύρη και την Ξένια Ντάνια. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου του 2022, ενώ από τότε πολλά έχουν ακουστεί για τις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι τρεις παρουσιάστριες.

Το πρωί της Τετάρτης (10/12), η Δάφνη Καραβοκύρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εκεί, η δημοσιογράφος μίλησε για την περίοδο της «Κυψέλης» και την Τζένη Μελιτά.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως σε συνέντευξή της είχε πει ότι δεν είχε περάσει πολύ καλά με την Τζένη Μελιτά στη συνεργασία τους, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Το είπα και το εννοώ. Δεν είχα περάσει καλά γιατί είχαμε και έχουμε εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι όταν σε μία εκπομπή ένας άνθρωπος έχει το lead, άμα εσύ είσαι ο αρχισυντάκτης ή ο αρχηγός μας, πες το μου: “Δαφνούλα, άκουσε να δεις, έχει το lead η τάδε. Κάνε εσύ λίγο πιο πίσω, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα”».

«Τουλάχιστον να μου δώσεις την επιλογή να δω τι θα κάνω. Άμα το ζυγίσω και πω ναι, εγώ θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, γιατί θα με εξελίξει, γιατί θα αποτελέσει γέφυρα για το μέλλον μου, τουλάχιστον εις γνώσιν μου να το κάνω. Δεν μπορεί να με φέρεις προ τετελεσμένων!», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Είναι πολύ άσχημο και το ξέρεις πολύ καλά, πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς. Όταν είσαι στον αέρα, θέλεις και εσύ να έχεις τον ρόλο σου και τη θέση σου. Δεν μπορεί να είσαι κομοδίνο.

Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, ναι. Και το έχω πει και στην ίδια, για αυτό μπορώ και άνετα να το πω τώρα εδώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ήθελα να ήταν η ίδια εδώ και να γίνει μια κουβέντα, το θεωρώ πιο τίμιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ : Το νέο βιβλίο του Γ.Πατούλη

Έρευνα: Η Ελλάδα στο στόχαστρο νέων κυβερνοαπειλών – Γιατί είναι πιο ευάλωτες οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα τα επιδόματα φέτος τα Χριστούγεννα – Μόνιμη η δυνατότητα προπληρωμής από το 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:38 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κέιτ Γουίνσλετ: Αποκάλυψε την άβολη συνάντηση που είχε με τον Έμινεμ στο SNL – «Μου ζήτησε να του ξυρίσω…»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε μια απρόσμενη –και μάλλον αμήχανη– στιγμή που έζησε με τον Έμινεμ ό...
13:27 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: «Εγκλωβισμένη» στο λιμάνι του Βόλου – Βρισκόταν στη Σκιάθο για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Με σκάφος έγινε, νωρίτερα σήμερα, η επιστροφή στον Βόλο μελών του μουσικού σχήματος της γνωστή...
12:32 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Μητρούσης: Όταν μου έρχονται μνήμες από το ατύχημα, είναι φρίκη – Θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύ...
11:42 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Καινούργιου για Τούνη – Αλεξάνδρου: Και τις τέλειες σχέσεις να μην έχουν, οφείλουν για τα μάτια του παιδιού τους να είναι αρμονικά μεταξύ τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε συνέντευξη χθες στην «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινού...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα