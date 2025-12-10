Δάφνη Καραβοκύρη για Τζένη Μελιτά: «Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, το έχω πει και στην ίδια»

Τον Δεκέμβρη του 2021 έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ η ψυχαγωγική εκπομπή «Κυψέλη», με την Τζένη Μελιτά, την Δάφνη Καραβοκύρη και την Ξένια Ντάνια. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου του 2022, ενώ από τότε πολλά έχουν ακουστεί για τις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι τρεις παρουσιάστριες.

Το πρωί της Τετάρτης (10/12), η Δάφνη Καραβοκύρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εκεί, η δημοσιογράφος μίλησε για την περίοδο της «Κυψέλης» και την Τζένη Μελιτά.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως σε συνέντευξή της είχε πει ότι δεν είχε περάσει πολύ καλά με την Τζένη Μελιτά στη συνεργασία τους, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Το είπα και το εννοώ. Δεν είχα περάσει καλά γιατί είχαμε και έχουμε εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι όταν σε μία εκπομπή ένας άνθρωπος έχει το lead, άμα εσύ είσαι ο αρχισυντάκτης ή ο αρχηγός μας, πες το μου: “Δαφνούλα, άκουσε να δεις, έχει το lead η τάδε. Κάνε εσύ λίγο πιο πίσω, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα”».

«Τουλάχιστον να μου δώσεις την επιλογή να δω τι θα κάνω. Άμα το ζυγίσω και πω ναι, εγώ θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, γιατί θα με εξελίξει, γιατί θα αποτελέσει γέφυρα για το μέλλον μου, τουλάχιστον εις γνώσιν μου να το κάνω. Δεν μπορεί να με φέρεις προ τετελεσμένων!», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Είναι πολύ άσχημο και το ξέρεις πολύ καλά, πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς. Όταν είσαι στον αέρα, θέλεις και εσύ να έχεις τον ρόλο σου και τη θέση σου. Δεν μπορεί να είσαι κομοδίνο.

Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, ναι. Και το έχω πει και στην ίδια, για αυτό μπορώ και άνετα να το πω τώρα εδώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ήθελα να ήταν η ίδια εδώ και να γίνει μια κουβέντα, το θεωρώ πιο τίμιο».