Τέιλορ Σουίφτ: Μαζική επίθεση παραπληροφόρησης εναντίον της στα social media – Πώς την συνέδεσαν με τον ναζισμό

  • Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ και το νέο της άλμπουμ με ναζιστικά σύμβολα και ακροδεξιές ιδέες.
  • Ανάλυση της AI πλατφόρμας Gudea αποκάλυψε χιλιάδες αναρτήσεις από προσποιούμενους «αριστερούς» λογαριασμούς, που στόχευαν να προκαλέσουν οργή και σύγχυση.
  • Οι αναρτήσεις κατηγορούσαν τη Σουίφτ ότι χρησιμοποιεί «κρυφά μηνύματα» στους στίχους της και ότι ένα κολιέ της «έμοιαζε με διακριτικό των SS».
Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης βρέθηκε στο επίκεντρο νέας έρευνας, η οποία αποκαλύπτει ότι χιλιάδες αναρτήσεις στα social media επιχείρησαν να συνδέσουν την Τέιλορ Σουίφτ και το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl», με ναζιστικά σύμβολα και ακροδεξιές ιδέες, εκμεταλλευόμενες την επιρροή της για να προκαλέσουν οργή και σύγχυση στο διαδίκτυο.

Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της «την εντόπισαν» σε βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – Οι θεωρίες ότι… ταξιδεύει στον χρόνο

Σύμφωνα με ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την AI πλατφόρμα συμπεριφορικής νοημοσύνης, Gudea, μια συντονισμένη επίθεση στόχευσε στο να ευθυγραμμίσει τη Σουίφτ και το άλμπουμ της με τον ναζισμό, μέσω προσποιούμενων «αριστερών» λογαριασμών, με σκοπό να ενθαρρύνουν αντιδράσεις κατά της ποπ σταρ.

Η Gudea εξέτασε περισσότερες από 24.000 αναρτήσεις και 18.000 λογαριασμούς σε 14 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, από τις 4 Οκτωβρίου -ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ- έως τις 18 Οκτωβρίου.

Τέιλορ Σουίφτ: Έκανε viral… την Οφηλία με το τραγούδι της «Fate of Ophelia» – Ουρές στη Γερμανία για το πορτρέτο της ηρωίδας του Σαίξπηρ

Οι αναρτήσεις κατηγορούσαν τη Σουίφτ ότι χρησιμοποιεί «κρυφά μηνύματα» στους στίχους της και ισχυρίζονταν ότι ένα κολιέ από τη σειρά προϊόντων της, διακοσμημένο με ένα σύμβολο τύπου αστραπής που παραπέμπει στο τραγούδι «Opalite», «έμοιαζε με διακριτικό των SS».


Σύμφωνα με τον Guardian, η έκθεση διαπίστωσε ότι το 3,77% των λογαριασμών παρήγαγε το 28% της συνολικής συζήτησης για τη Σουίφτ στην υπό εξέταση περίοδο, κυρίως μέσα από θεωρίες συνωμοσίας που περιλάμβαναν ισχυρισμούς για δήθεν δεσμούς της τραγουδίστριας με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και επικρίσεις που παρουσίαζαν τον αρραβώνα της με τον παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι ως «trad» (κάποιος που υιοθετεί παραδοσιακούς, στερεοτυπικούς ρόλους στη ζωή του) ή συντηρητικό.

Πηγή: Instagram / @taylorswift

Μεταξύ 6 και 7 Οκτωβρίου, το 35% των αναρτήσεων στο δείγμα προερχόταν από λογαριασμούς που εμφάνιζαν συμπεριφορές παρόμοιες με bots.

Η Gudea ανέφερε ότι, παρότι δεν εντόπισε την ταυτότητα των υπεύθυνων πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς, βρήκε «σημαντική εναλλαγή χρηστών ανάμεσα σε λογαριασμούς που προωθούσαν το αφήγημα περί “Ναζί” για τη Σουίφτ και εκείνους που ήταν ενεργοί σε μια ξεχωριστή εκστρατεία κατά της Μπλέικ Λάιβλι», η οποία εμπλέκεται σε μια υπό εξέλιξη αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι – και υπήρξε στο παρελθόν στενή φίλη της Σουίφτ.

Τα δεδομένα, σημείωσε η Gudea, «αποκαλύπτουν ένα ισχυρό δίκτυο που δρα σε πολλαπλά γεγονότα, επηρεάζοντας δυσανάλογα διάφορες διαμάχες που σχετίζονται με διασημότητες και εισάγοντας παραπληροφόρηση σε κατά τα άλλα οργανικές συζητήσεις».

Οι κατηγορίες για τη Σουίφτ διαδόθηκαν αρχικά σε μικρότερους διαδικτυακούς χώρους όπως το 4chan και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε mainstream εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης – προτού αναδημοσιευθούν από το κοινό και τους αλγόριθμους.

«Το ψευδές αφήγημα ότι η Τέιλορ Σουίφτ χρησιμοποιούσε ναζιστικούς συμβολισμούς δεν παρέμεινε περιορισμένο σε περιθωριακούς συνωμοσιολογικούς χώρους – κατάφερε να παρασύρει τυπικούς χρήστες σε συγκρίσεις ανάμεσα στη Σουίφτ και τον Κάνιε Γουέστ», έγραψαν οι ερευνητές.

«Αυτό δείχνει πώς μια στρατηγικά σπαρμένη ανακρίβεια μπορεί να μετατραπεί σε ευρέως διαδεδομένο αυθεντικό λόγο, αναδιαμορφώνοντας την αντίληψη του κοινού ακόμη κι όταν οι περισσότεροι χρήστες δεν πιστεύουν τον αρχικό ισχυρισμό».

Τέιλορ Σουίφτ CIA
Φωτογραφία: Scott A Garfitt / Invision / AP

Ακόμη και η δημόσια αμφισβήτηση των κατηγοριών θεωρείται επιτυχία για όσους βρίσκονταν πίσω από την επίθεση, δήλωσε ο ιδρυτής και CEO της Gudea, Κιθ Πρέσλι, στο Rolling Stone.


«Αυτό είναι μέρος του στόχου για αυτού του τύπου τα αφηγήματα, για όποιον τα προωθεί. Ειδικά με αυτά τα προκλητικά – ο αλγόριθμος θα τα επιβραβεύσει. Θα δεις τους influencers να μπαίνουν πρώτοι, γιατί θα τους αποφέρει clicks», είπε.

Παράλληλα, ορισμένοι επικριτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις αξίες που φαίνεται να προβάλλονται στο «The Life of a Showgirl», επισημαίνοντας ότι το τραγούδι «Cancelled!», στο οποίο η Σουίφτ υποδέχεται «κοινωνικούς παρίες» στον κόσμο της, έχοντας βιώσει η ίδια δημόσια απόρριψη το 2015, θα μπορούσε να τραγουδηθεί «άνετα από οποιονδήποτε έχει υποστεί συνέπειες λόγω επιβλαβούς συμπεριφοράς».

 

