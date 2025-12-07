Βασίλης Μπισμπίκης: «Έκανα ένα λάθος και το γενικεύουν…» – Τι είπε για το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη μαζί με την Δέσποινα Βανδή

Για το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη μαζί με την Δέσποινα Βανδή, τις αρνητικές κριτικές και τη νέα ταινία του με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα» μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με μένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα… Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ», είπε σχετικά με τον τρόπο που προβάλλεται η προσωπική του ζωή, με αφορμή και το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Παραδέχτηκε ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν «λίγο δύσκολο» να τη διαχειριστεί, όμως αυτό που τον στεναχωρεί περισσότερο είναι οι δικοί του άνθρωποι: «Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».

Μιλώντας για όσους μπερδεύουν τον χαρακτήρα που υποδύεται με την πραγματική του προσωπικότητα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Από μία με γοητεύει αυτό (ότι μπερδεύουν τον ρόλο με τον ηθοποιό) με την έννοια ότι ως καλλιτέχνης έχω πετύχει το σκοπό μου. Ότι αυτό που κάνω στην τηλεόραση ή στο θέατρο, στον κινηματογράφο, είναι τόσο αληθινό που νομίζουν ότι πραγματικά είσαι έτσι. Ως κομπλιμέντο το παίρνω. Απ’ την άλλη όμως, όταν αυτό φεύγει απ’ αυτά τα όρια και ταυτίζουν την προσωπική μου ζωή με ρόλους, που εντάξει, μπορεί να έχω κάνει ένα λάθος στη ζωή μου, αλλά γενικεύουν ότι αυτός είναι all the way έτσι, αυτό είναι στενάχωρο».

Τέλος, αναφέρθηκε στα σχέδιά του για την Κρήτη, αποκαλύπτοντας ότι χτίζει εκεί το προσωπικό του καταφύγιο: «Εγώ προσπαθώ να φτιάξω ένα σπίτι τώρα στην Κρήτη, στα Χανιά. Και σίγουρα η δυσκολία είναι ότι η δουλειά που κάνω είναι μόνο στην Αθήνα σχεδόν, πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά θα ήθελα να έχω ένα χώρο εδώ πέρα, μια φωλιά που να έρχομαι και να βρισκόμαστε με τη Δέσποινα και να την αράζουμε».

