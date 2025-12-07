Διακοπές κυκλοφορίας στην Κεντρική Μακεδονία λόγω κακοκαιρίας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί 

Διακοπές κυκλοφορίας στην Κεντρική Μακεδονία λόγω κακοκαιρίας – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί 

Διακοπές κυκλοφορίας σημειώνονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της βροχόπτωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νέας Λυκογιάννη – Παλαιάς Λυκογιάννη και σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου, στην Ημαθία.

Στην Πιερία, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη συνδετήρια δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα» σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας και σε ιρλανδική διάβαση του ρέματος Ξηρολάκι (συνδετήρια δημοτική οδό Άγιου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας).

Επίσης, διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνονται στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδικές διαβάσεις εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.

13:09 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν» της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε νυχτερινά κέντρα – Έγιναν οι πρώτες συλλήψεις 

Eιδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» σχεδιάστηκε και υλοποιήθ...
13:04 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα – Συνεχίζονται με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς οι κινητοποιήσεις 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, στήνοντας συνεχώς...
12:26 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας – Κλείνουν την Τετάρτη το λιμάνι του Βόλου

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας, ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετ...
12:10 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το παιδί είχε δαγκωματιές στην καρωτίδα και στο πίσω μέρος του κρανίου» – Σε κατάσταση σοκ νοσηλεύεται η μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στo χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο, η είδηση του θανάτου ενός δίχρονου αγ...
