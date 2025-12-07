Tρόλεϊ: Ξεκίνησε το «ξήλωμα» του δικτύου στον Πειραιά – Καταργείται το 70% των εναέριων καλωδίων, λέει ο Κυρανάκης – ΦΩΤΟ 

Έπειτα από 72 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, τα τρόλεϊ αποσύρονται σταδιακά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Η αποξήλωση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (7/12) από τον Πειραιά παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ωστόσο υπήρξε ένταση με εργαζόμενους οι οποίοι αντιδρούν με τη διαδικασία, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο κ. Κυρανάκης μετέφερε στους εργαζόμενους ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τόσο την τεχνική κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όσο και το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο. Δεσμεύτηκε επίσης ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης. Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος λειτουργίας ανά χιλιόμετρο είναι σημαντικά χαμηλότερο: 5,5 ευρώ για τα τρόλεϊ έναντι μόλις 2,5 ευρώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επιπλέον, το παλιό δίκτυο θα απαιτούσε εκτεταμένη ανακατασκευή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την αλλαγή οικονομικά μονόδρομο.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε δύο τρόλεϊ που αποσύρονται θα αγοράζονται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα οχημάτων. Σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις οδηγών και τις μισθολογικές αυξήσεις, αναμένεται ότι τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

