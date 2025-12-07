Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καβάλησε» βράχια στην είσοδο του λιμανιού – ΦΩΤΟ



  • Περιπατητές στον Βόλο αντίκρυσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος να έχει «καβαλήσει» τα βράχια στον λιμενοβραχίονα, στην είσοδο του λιμένα Βόλου.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, στην περιοχή των Πευκακίων, προκαλώντας έκπληξη.
  • Το Λιμενικό παραπέμπει σε ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου για τις αιτίες, ενώ γίνονται κινήσεις για την αποκόλληση του σκάφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καβάλησε» βράχια στην είσοδο του λιμανιού – ΦΩΤΟ

Αντιμέτωποι με μία εικόνα που τους άφησε με το στόμα ανοιχτό, βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, περιπατητές στην περιοχή των Πευκακίων, στον Βόλο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το magnesianews, αντίκρυσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος να έχει «καβαλήσει» τα βράχια στον λιμενοβραχίονα, στην είσοδο του λιμένα Βόλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος του Λιμενικού ήταν να εκτελέσει προγραμματισμένη αναχώρηση για τη Σκιάθο, για να μεταφέρει την εικόνα της Παναγίας Εικονίστριας που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον Βόλο, ωστόσο δεν διευκρινίζονται οι αιτίες που κατέληξε να βρίσκεται πάνω στον βραχίονα.

Το Λιμενικό παραπέμπει σε ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, ενώ γίνονται ήδη κινήσεις προκειμένου να προχωρήσει η αποκόλληση του σκάφους από το σημείο.

11:37 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

