Μακελειό στα Βορίζια: 40 ημέρες από τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – Στην εκκλησία του χωριού συγγενείς και φίλοι για το μνημόσυνο 

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Σαράντα μέρες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία του χωριού για να τελέσουν το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος εκτελέστηκε με πολλαπλές σφαίρες από διαφορετικά όπλα, όπως και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Όπλα που ακόμα και σήμερα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. παρά τους εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή και σε άλλες περιοχές της Κρήτης δεν τα έχουν βρει, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα όπλα

Το στοίχημα για τις αρχές είναι η ανεύρεση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου.

Παρά τους αυξημένους ελέγχους στα βουνά, η ανεύρεση των όπλων μοιάζει σαν «να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα», όπως δήλωσε αρμόδιος αξιωματικός της αστυνομίας. Αν και οι έλεγχοι είναι πλέον πιο στοχευμένοι και βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται σε σπίτια εντός και εκτός του χωριού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι έχουν ελεγχθεί πάνω από 30 οικίες.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι έλεγχοι δεν πρόκειται να σταματήσουν σύντομα, καθώς ο εντοπισμός των όπλων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό.

Η προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να εξασφαλίσουν την ηρεμία στην περιοχή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα ότι η ένταση που διαφαίνεται θα υποχωρήσει σταδιακά.

9 συλλήψεις – Οι 7 προφυλακίστηκαν

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας ενώ και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδελφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας ελέγχθηκαν περίπου 30 σπίτια και πάνω από 20 ποιμνιοστάσια καθώς και 352 αυτοκίνητα και κάτοικοι.

09:32 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

09:14 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

08:51 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

08:43 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

