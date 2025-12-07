Έξαρση Coxsackie στα παιδιά: Όσα Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Γράφει η Αρετή Μανιωτή

Άρθρα

άρρωστα παιδιά
Photo: Freepik
Αρετή Μανιωτή
παιδιάτρος

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού Coxsackie, παρότι δεν βρισκόμαστε στην περίοδο που συνήθως εμφανίζεται πιο έντονα. Πρόκειται για έναν συχνό εντεροϊό της παιδικής ηλικίας, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλεί ήπια νόσο και υποχωρεί μόνος του με απλή φροντίδα στο σπίτι.

Το κλασικό σύνδρομο “Χέρι-Πόδι-Στόμα” εκδηλώνεται με πυρετό, εξανθήματα ή μικρές φουσκάλες στις παλάμες, στα πέλματα και στο στόμα που συχνά προκαλούν άρνηση για φαγητό. Σε αρκετά παιδιά το εξάνθημα μπορεί να επεκταθεί στον κορμό ή στην περιοχή του ποπού, ενώ συνήθεις είναι η κακουχία και η μειωμένη όρεξη. Δεν εμφανίζουν όλα τα παιδιά όλα τα συμπτώματα.

Η διάγνωση γίνεται κλινικά, με βάση την εικόνα των βλαβών και το ιστορικό. Δεν απαιτούνται αιματολογικές εξετάσεις ή ειδικά τεστ, καθώς τα χαρακτηριστικά εξανθήματα αρκούν για να τεθεί η διάγνωση. Δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία για τον coxsakie· η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, με αντιπυρετικά, ενυδάτωση και επιλογή μαλακών, κρύων τροφών όταν το παιδί έχει στοματικές πληγές. Η καλή υγιεινή των χεριών είναι σημαντική για να αποφευχθεί η μετάδοση. Οι δερματικές βλάβες συνήθως υποχωρούν σε 5–10 ημέρες χωρίς φάρμακα και δεν απαιτούνται αντιβιοτικά, καθώς πρόκειται για ιογενή λοίμωξη.

Ο γονέας πρέπει να αναζητήσει ιατρική εκτίμηση όταν ο πυρετός επιμένει πάνω από τρεις ημέρες, όταν υπάρχουν σημάδια αφυδάτωσης όπως ξηρά χείλη, μειωμένα ούρα και υπνηλία, όταν το παιδί αρνείται τελείως να πιει υγρά λόγω του πόνου στο στόμα, όταν είναι ιδιαίτερα νωθρό ή κακόκεφο ή όταν το εξάνθημα δείχνει να επιμολύνεται με έντονη ερυθρότητα, πύον ή αυξημένο πόνο. Στα βρέφη κάτω των τριών μηνών, κάθε πυρετός αποτελεί λόγο άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Ο ιός Coxsackie μπορεί να επαναληφθεί, καθώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά στελέχη εντεροϊών· έτσι ένα παιδί μπορεί να ξανακολλήσει από διαφορετικό τύπο. Η επιστροφή στο σχολείο είναι ασφαλής όταν το παιδί είναι απύρετο για 24 ώρες, τρώει και πίνει άνετα και έχει καλή γενική κατάσταση, ακόμη κι αν το εξάνθημα παραμένει, αλλά δεν μεταδίδει πλέον.

Η πρόληψη βασίζεται στην τακτική υγιεινή των χεριών, στον καθαρισμό επιφανειών, στην αποφυγή στενής επαφής με άρρωστα παιδιά και στη διδασκαλία βασικών κανόνων υγιεινής από μικρή ηλικία.

*Γράφει η Αρετή Μανιωτή, παιδιάτρος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Πότε μπορεί η μειωμένη χοληστερίνη να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι ρόλο παίζουν οι στατίνες

Αιωνόβιος Ιάπωνας σεφ αποκαλύπτει το «καλύτερο φάρμακο» για τη μακροζωία – Δεν είναι το σούσι

Έλληνες πολεοδόμοι: Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της χώρας

Στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών επενδυτών και το 2026 η Ελλάδα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί το παιδί πιπιλάει το δάχτυλό του; Τι σημαίνει και πώς το διαχειριζόμαστε;

Το πιπίλισμα του δαχτύλου είναι μία από τις πιο συχνές αυτορυθμιστικές συμπεριφορές των βρεφών...
16:07 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο για ένα ισχυρότερο σύστημα υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπηρετεί μια αποστολή που συνοψίζεται σε μια βασική αρχή:...
12:18 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ασανσέρ: Τι πρέπει να γνωρίζετε μετά την παράταση που δόθηκε για την απογραφή των ανελκυστήρων

«Ασφαλείς Ανελκυστήρες για Όλους: Η Νέα Εποχή ξεκινά με την Απογραφή». Μέχρι 30 Ιουνίου 2026 η...
09:43 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Σπασμοί στα παιδιά: Από τους πυρετικούς έως τα επιληπτικά σύνδρομα

Οι σπασμοί στα παιδιά αποτελούν ένα από τα πιο τρομακτικά περιστατικά για τους γονείς, όμως δε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»