Έξαρση Coxsackie στα παιδιά: Όσα Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού Coxsackie, παρότι δεν βρισκόμαστε στην περίοδο που συνήθως εμφανίζεται πιο έντονα. Πρόκειται για έναν συχνό εντεροϊό της παιδικής ηλικίας, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλεί ήπια νόσο και υποχωρεί μόνος του με απλή φροντίδα στο σπίτι.

Το κλασικό σύνδρομο “Χέρι-Πόδι-Στόμα” εκδηλώνεται με πυρετό, εξανθήματα ή μικρές φουσκάλες στις παλάμες, στα πέλματα και στο στόμα που συχνά προκαλούν άρνηση για φαγητό. Σε αρκετά παιδιά το εξάνθημα μπορεί να επεκταθεί στον κορμό ή στην περιοχή του ποπού, ενώ συνήθεις είναι η κακουχία και η μειωμένη όρεξη. Δεν εμφανίζουν όλα τα παιδιά όλα τα συμπτώματα.

Η διάγνωση γίνεται κλινικά, με βάση την εικόνα των βλαβών και το ιστορικό. Δεν απαιτούνται αιματολογικές εξετάσεις ή ειδικά τεστ, καθώς τα χαρακτηριστικά εξανθήματα αρκούν για να τεθεί η διάγνωση. Δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία για τον coxsakie· η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, με αντιπυρετικά, ενυδάτωση και επιλογή μαλακών, κρύων τροφών όταν το παιδί έχει στοματικές πληγές. Η καλή υγιεινή των χεριών είναι σημαντική για να αποφευχθεί η μετάδοση. Οι δερματικές βλάβες συνήθως υποχωρούν σε 5–10 ημέρες χωρίς φάρμακα και δεν απαιτούνται αντιβιοτικά, καθώς πρόκειται για ιογενή λοίμωξη.

Ο γονέας πρέπει να αναζητήσει ιατρική εκτίμηση όταν ο πυρετός επιμένει πάνω από τρεις ημέρες, όταν υπάρχουν σημάδια αφυδάτωσης όπως ξηρά χείλη, μειωμένα ούρα και υπνηλία, όταν το παιδί αρνείται τελείως να πιει υγρά λόγω του πόνου στο στόμα, όταν είναι ιδιαίτερα νωθρό ή κακόκεφο ή όταν το εξάνθημα δείχνει να επιμολύνεται με έντονη ερυθρότητα, πύον ή αυξημένο πόνο. Στα βρέφη κάτω των τριών μηνών, κάθε πυρετός αποτελεί λόγο άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Ο ιός Coxsackie μπορεί να επαναληφθεί, καθώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά στελέχη εντεροϊών· έτσι ένα παιδί μπορεί να ξανακολλήσει από διαφορετικό τύπο. Η επιστροφή στο σχολείο είναι ασφαλής όταν το παιδί είναι απύρετο για 24 ώρες, τρώει και πίνει άνετα και έχει καλή γενική κατάσταση, ακόμη κι αν το εξάνθημα παραμένει, αλλά δεν μεταδίδει πλέον.

Η πρόληψη βασίζεται στην τακτική υγιεινή των χεριών, στον καθαρισμό επιφανειών, στην αποφυγή στενής επαφής με άρρωστα παιδιά και στη διδασκαλία βασικών κανόνων υγιεινής από μικρή ηλικία.

*Γράφει η Αρετή Μανιωτή, παιδιάτρος