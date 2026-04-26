Σκάλα Ωρωπού: Καρέ καρέ το «μπάζωμα» της θάλασσας με φορτηγό – «Εσείς τι είστε που ελέγχετε;» – Δείτε βίντεο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Σκάλα Ωρωπού

Καρέ καρέ έχει καταγραφεί η στιγμή που δύο κάτοικοι πιάνουν στα πράσα οδηγό φορτηγού, να μπαζώνει την θάλασσα με αμμόχαλικο στην προστατευόμενη περιοχή της Σκάλας Ωρωπού.

Ο οδηγός του φορτηγού, μόλις αντιλαμβάνεται ότι τον καταγράφουν, επιχειρεί να φύγει, με ανασηκωμένη την καρότσα του οχήματος, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του Star,  ενώ στην παραλία εντοπίζουν και έχουν έντονο διάλογο με τον φερόμενο ιδιοκτήτη επιχείρησης φύλαξης σκαφών.

Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

– Έχετε άδεια που μπαζώνετε τον αιγιαλό;

– Εσείς τι είστε; Εσείς τι είστε που ελέγχετε;

Σημειώνεται πως αύριο θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να βγει πρωτόκολλο κατεδάφισης της παράνομης κατασκευής μέσα στη θάλασσα.

 

 

 

