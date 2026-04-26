«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν μαζί τους 1.320 λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 62 και 68 ετών, νωρίτερα σήμερα (26/04) το πρωί, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στο στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από το Κάιρο, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 66 πακέτα περιέχοντα συνολικά 1.320 τσιγάρα και 4 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.