Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας – Κλείνουν την Τετάρτη το λιμάνι του Βόλου

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας, ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ.

Οι αγρότες από το Πήλιο, τη Νέα Αγχίαλο και τον Αλμυρό θα έχουν σήμερα στις 11 το πρωί συνάντηση με τον λιμενάρχη Βόλου για να προχωρήσουν έπειτα από συνεννόηση στον αποκλεισμό του. Θα μεταφέρουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στις κεντρικές προσβάσεις του λιμανιού, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο οχημάτων, με στόχο την ένταση της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως επισημαίνουν, ο αποκλεισμός θα είναι διάρκειας απροσδιόριστου χρόνου. Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν θα δεχτούν στο μπλόκο βουλευτές κανενός κόμματος, παρά μόνο αυτοδιοικητικούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για οικονομική ενίσχυση, μείωση του κόστους παραγωγής και προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Ο σχεδιαζόμενος αποκλεισμός του λιμανιού θεωρείται κρίσιμο στάδιο των κινητοποιήσεων, καθώς πρόκειται για κομβικό σημείο στη διακίνηση προϊόντων και την οικονομία της περιοχής.