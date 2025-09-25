Αϊβάζης: «Αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν, δεν θα τα είχα καταφέρει με τον καρκίνο»

Καλεσμένος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 ήταν ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος μίλησε για τον καρκίνο, με τον οποίο είχε έρθει αντιμέτωπος, όταν ήταν παιδί.

«Ήμουν 6 ετών. Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος στο αίμα. Πέρασαν. Τα θυμάμαι όλα, ήταν μια φάση της ζωής μου, που πραγματικά, αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν, δεν θα τα είχα καταφέρει. Έμενα και ζούσα μέσα σε νοσοκομείο για πολύ καιρό, μπορεί και χρόνο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκκαλα τότε. Ήμουν σε μια φάση τέτοια», περιέγραψε αρχικά.

«Χρειάστηκε να φύγω στο Λονδίνο κάποια στιγμή αλλά όλα καλά, τελείωσαν και προχωρήσαμε» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, μετά τον χωρισμό από τη Μαρία Κορινθίου.

«Ωραία διαδικασία δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα υπάρχει μία μετάβαση, περίεργη. Μοναξιά δεν υπάρχει. Υπάρχει μοναχικότητα και μου κακοφαίνεται το γεγονός ότι μερικές μέρες δεν ξυπνάω και μιλάω με την Ισμήνη ή δεν λέμε καληνύχτα από κοντά. Μερικές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια. Η ζωή τα φέρνει περίεργα. Αυτός ο χρόνος σκέψης σου δίνει το περιθώριο να βελτιωθείς ή να γίνεις χειρότερος. Θεωρώ ότι αυτή η μοναχικότητα σε κάνει πολύ καλύτερο και να θέσεις μεγαλύτερο πήχη στη ζωή σου τις περισσότερες φορές», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Η Ισμήνη μένει με την μαμά της και έρχεται σε εμένα. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τα παιδιά και περισσότερο τα κορίτσια χρειάζονται τις μητέρες τους. Έχουν μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά παρόλο που μεγαλώνοντας έρχονται πιο κοντά στον μπαμπά γιατί συμφωνούμε στα περισσότερα πράγματα, ενοχικά πολλές φορές. Την βλέπω όσο θα ήθελα και το καλοκαίρι ήμασταν 1,5 μήνα μαζί. Έχει αφοσιωθεί στα μαθήματά της τώρα. Οικονομικά θέλει να πάει. Ελλάδα θέλει, αλλά δεν θα αρνηθεί να φύγει και έξω».

«Η δική μου άποψη έχει ως εξής. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν με όλο αυτό που γίνεται έξω, τι συμβαίνει στη δική μου ζωή. Είναι παράλογο. Όταν δίνουμε δικαιώματα, σε γενικές γραμμές κάποιος μπορεί να ρωτήσει αλλά δεν αφορά κανέναν αν είμαι μόνος μου ή αν η Μαρία έχει συνεχίσει τη ζωή της. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι, θα το πω εγώ. Στην παρούσα φάση της ζωής μου προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου, με την καλή έννοια. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω κάτι στη ζωή μου, άσχετα με το τι γράφεται που είναι απαράδεκτο για εμένα. Γράφει ο καθένας πράγματα για ανθρώπους που δεν τους έχεις ρωτήσει καν αν θέλουν να δουν την φάτσα τους στην τηλεόραση. […] Με 18 χρόνια γάμου από πίσω, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό για να παντρευτώ ξανά» τόνισε.