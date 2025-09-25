Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος αφέθηκε ο 18χρονος που τον είχε καταγγείλει 15χρονος για αρπαγή και εκβίαση – Τι είπε στην απολογία του

Enikos Newsroom

κοινωνία

απόπειρα αρπαγής

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον 7ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 18χρονος που καταγγέλθηκε ότι μαζί με συνεργό του απήγαγε, λήστεψε και εκβίασε έναν 15χρονο, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο, σε περιοχή του δήμου Βόλβης. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να του επιβάλουν έναν μόνο περιοριστικό όρο: να μην έχει συναναστροφές με τον 15χρονο.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για αρπαγή, ληστεία και απόπειρα εκβίασης, πράξεις που στηρίχθηκαν στα όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, καταθέτοντας ενώπιον ειδικού ψυχολόγου στην αστυνομία.

Απολογούμενος, ο 18χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας ψευδή την καταγγελία. Όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επίμαχη ώρα που φέρεται να προέβη στην αρπαγή, δηλαδή το πρωί της περασμένης Δευτέρας, βρισκόταν στο σχολείο του. Κατά πληροφορίες, προσκόμισε και σχετική βεβαίωση από το σχολείο του. Ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έκανε παλιότερα παρέα με τον 15χρονο αλλά το τελευταίο διάστημα είχαν διακόψει τις επαφές.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος ανέφερε στις Αρχές ότι δύο κουκουλοφόροι και μεταξύ αυτών ο 18χρονος τον οποίο κατονόμασε, τον πλησίασαν και τον επιβίβασαν σε έναν λευκό βαν, οδηγώντας τον σε απομακρυσμένη περιοχή.

Όπως κατήγγειλε, οι φερόμενοι ως δράστες τον απελευθέρωσαν κοντά σε έναν γκρεμό, αφού απείλησαν τη ζωή του σε περίπτωση που αποκαλύψει το συμβάν στην αστυνομία και στους γονείς του, ενώ ο ένας από τους δύο ζήτησε 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων. Λίγο πριν φύγουν, τού έριξαν μία σφαλιάρα, αρπάζοντας 50 ευρώ που είχε πάνω του και επιπλέον πέταξαν το κινητό του τηλέφωνο, όπως κατέθεσε ο ίδιος.

