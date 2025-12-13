Μις Φινλανδία 2025: Έχασε τον τίτλο της λόγω ρατσιστικής ανάρτησης στα social media – «Δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση»

Σύνοψη από το

  • Λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 2025, η Σάρα Τζαφτσέ έχασε τον τίτλο της Μις Φινλανδία λόγω ρατσιστικής ανάρτησης στα social media.
  • Ο οργανισμός Miss Finland χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη αλλά αναγκαία» και τόνισε ότι «το περιεχόμενο που κοινοποίησε η Σάρα δεν συνάδει με τις αξίες που προωθεί η πλατφόρμα Miss Finland».
  • Το θέμα ξεκίνησε ύστερα από μια φωτογραφία που φέρεται να ανήρτησε η Τζαφτσέ στην πλατφόρμα Jodel και θεωρήθηκε ρατσιστική γελοιογραφία με στόχο άτομα ανατολικής ασιατικής καταγωγής.
Μις Φινλανδία 2025: Έχασε τον τίτλο της λόγω ρατσιστικής ανάρτησης στα social media – «Δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση»
Φωτογραφία: AP

Λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 2025, η Σάρα Τζαφτσέ έχασε τον τίτλο της Μις Φινλανδία λόγω ρατσιστικής ανάρτησης στα social media.

Η ανακοίνωση της απόφασης από τον οργανισμό Miss Finland έγινε μέσω Instagram στις 12 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τη δημόσια συγγνώμη της Τζαφτσέ.


Σε δήλωσή του που κοινοποιήθηκε στο Instagram, ο οργανισμός Miss Finland χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη αλλά αναγκαία» και τόνισε ότι «το περιεχόμενο που κοινοποίησε η Σάρα δεν συνάδει με τις αξίες που προωθεί η πλατφόρμα Miss Finland».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sarah Dzafce (@sarahdzafce)


Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Ο τίτλος της Μις Φινλανδία που κατείχε η Σάρα Τζαφτσέ ανακαλείται από σήμερα. Αυτή η απόφαση δεν αφορά στην ανθρώπινη αξία ενός προσώπου, αλλά στην ευθύνη. Όταν ένα άτομο φέρει έναν εθνικό και διεθνή εκπροσωπευτικό ρόλο, οι πράξεις και η ευθύνη είναι αδιαχώριστες».


Το θέμα ξεκίνησε ύστερα από μια φωτογραφία που φέρεται να ανήρτησε η Τζαφτσέ στην πλατφόρμα Jodel και θεωρήθηκε «ρατσιστική γελοιογραφία» με στόχο άτομα ανατολικής ασιατικής καταγωγής, σύμφωνα με το Yle News.

Το κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία στα φινλανδικά φέρεται να έγραφε «kiinalaisenkaa syömäs», που ελεύθερα μεταφράζεται ως «τρώγοντας με έναν Κινέζο», προκαλώντας έντονη κατακραυγή για τον ρατσιστικό χαρακτήρα του.

Στις 8 Δεκεμβρίου, η Σάρα δημοσίευσε τη συγγνώμη της σε συνεργασία με τον οργανισμό Miss Finland, στην οποία ανέφερε: «Κατανοώ πλήρως ότι οι πράξεις μου έχουν προκαλέσει κακή διάθεση σε πολλούς ανθρώπους και λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό… Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν επηρεαστεί προσωπικά από αυτήν την κατάσταση. Αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sarah Dzafce (@sarahdzafce)

σχολίασε κι εσύ

